起風了，但不是民進黨的東風

2018年05月29日 04:10 中國時報 鈕則勳

從日前民進黨做出和柯文哲分手的決定後，或許是由於強將難尋，也可能還是著眼於後年大選仍期待柯P對民進黨能有奧援，徵召姚文智其實是不得不然；而姚的出線，雖然在檯面上使台北市選情步入了較為複雜三分天下的態勢，民進黨對基層得以交代，實則對柯P或丁守中2人較為有利，民進黨硬推人選倉促應戰，就算「起風了」，也未必是改變形勢的「東風」，反而可能搞了個面子、裡子均輸的窘境。

先從最新媒體民調數據來看，在柯、丁、姚3人混戰下，丁支持度39%，高過柯的38%，姚只獲8%選民的青睞；親綠智庫民調中，柯略勝於丁，姚只有13.8%。從多項民調結果來看，選戰仍是柯、丁對決的態勢，姚已然面臨自己承諾「若第3就退出政壇」的風險中，姚的風險也是民進黨的風險，畢竟若姚只能墊底，新北蘇貞昌選情勢必會被拖累，「雙北皆墨、殃及全台」則是民進黨難以承受的結局。

再從柯文哲的選舉盤勢來看，雖和民進黨分手，但仍有行政資源可利用，政績雖不明顯，只要在最具爭議的大巨蛋上能有一定的控制度或解決方案，仍有轉機，尤其是年輕及網路族群基本盤依然堅實、素人形象仍未完全褪色時，連任仍有機會。在戰術上，柯近日則藉外界關心民進黨籍副市長陳景峻去留問題來做文章，一方面以「政治有必要這樣肅殺嗎」來反嗆民進黨，另方面藉此形塑哀兵姿態鞏固基本盤。之後民進黨選對會也表示黨員繼續服務台北市政府，應該沒有違紀的問題，而陳景峻最後選擇留下，更凸顯出了民進黨對柯仍有善意與期待。更不用說民進黨不是由陳菊與賴清德這些A咖來出戰柯P，對於柯也算是「仁至義盡」，期待保留未來合作的企圖心仍非常明顯。

既然柯對民進黨仍有「不可或缺性」，就算徵召姚，在競選過程中仍可能受限，不僅打柯的力道會節制，從政黨員若是公開挺柯，如何處置，分寸拿捏上都可能讓民進黨傷透腦筋。相對來說，柯就算沒有民進黨的奧援，未必會傷筋動骨，仍有立於不敗之地的本錢。

綠白分手的紛擾，確實給丁守中極好的機會，就算他形象略嫌保守、魅力欠佳，但幾次民調除凸顯他有讓藍軍選票回流的機會，更有擊敗柯P的可能。在這樣優勢的基礎上，姚的參戰對丁來說當然是一大福音，畢竟柯、姚票源重疊明顯，若最後棄保發酵卻又棄不乾淨的情況下，丁只要固守基本盤便有當選的機會。

綜上所述，姚文智雖自信地說「丞相，起風了」，但這風未必是對民進黨選情有利的東風。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)