2018年05月29日 04:10 中國時報 柳金財

民進黨執政以來，多明尼加、布吉納法索紛紛在蔡英文就職兩周年前後不到1個月，宣布與台灣斷交。蔡英文執政兩年已斷交4個友邦，僅剩18個邦交國。回顧2000～2008年陳水扁主政期間，減少9個邦交國、增加3個邦交國；2008～2016年為馬英九主政時期，僅斷交1個邦交國，但並非源自大陸打壓因素。國民黨主政時期因兩岸有「九二共識」的共同政治基礎，因而有「外交休兵」默契。

蔡政府面臨這種「雪崩式」斷交骨牌效應，應屬意料中事。2016年台灣總統大選前，學界及輿論已針對停止「外交休兵」的後遺症進行許多論辯，相關單位已有評估，一旦中止「外交休兵」，台灣將減少17個邦交國。馬英九時期，民進黨曾質疑「外交休兵」形同「外交休克」，認為「外交休兵」停止互挖牆角、過度期待陸方善意，恐怕也會重挫外交人員的積極主動精神，且最多僅能保持現有邦交國。

「外交休兵」確實維持台灣邦交國穩定的數量，同時有機會參與世界衛生大會、國際民航組織及國際刑警組織年會。然而，最近短短1個月內台灣喪失兩個邦交國，即令這些邦交國在國際政治影響力有限，然而維持一定邦交國數目應是中華民國作為主權國的重要象徵。

美國國務院發言人明言「中國正改變台海現狀，破壞幾十年來造就和平、穩定與發展的架構。」這次美國國務院直批大陸當局破壞現狀，用詞也較為強烈。先前多明尼加與台斷交時，美國國務院聲明僅指出改變現狀的行為對區域穩定無益，並敦促大陸努力重啟具成效的對話。

針對大陸對台一連串採取軍事演習、軍機軍艦繞島巡航，及壓縮台灣國際參與空間與斷交潮，不僅蔡總統直稱「中國」、陸委會也宣稱不可能無止境退讓，開始嚴審大陸官員來台，如此緊縮兩岸交流，不僅無法化解兩岸對立，恐令兩岸關係雪上加霜。

蔡政府批判大陸對台外交壓制，並不會對台灣是「主權國家的事實有任何一絲一毫的損害」，恐怕也未必盡然。作為一個主權國家，基本政治構成要素涵蓋人民、土地、政府、主權及對外關係交往能力。一個主權國家應具有一定數量的邦交國，假設中華民國的邦交國趨近個位數，還能宣稱是主權國嗎？

蔡英文執政兩年已有4個邦交國斷交，其速度高於扁執政8年減少邦交國6國。更嚴重的是，雪崩式斷交潮若成既定事實，即令未來兩岸當局重啟「外交休兵」，屆時斷交之國已難恢復，此種對國家傷害是無法逆轉、難以完全復原的。未來中華民國的邦交國數量勢必隨政黨輪替的周期性而改變，恐怕只會減少不會增加。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)