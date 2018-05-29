賭氣不如爭氣 讓台灣變中華鑽石

2018年05月29日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統因斷交事件說了一些賭氣的話，系列社論已經指出，美、日和大陸間的大國利益巨大，不會為了台灣而和大陸對抗。獨派也不該幻想獨立的美好未來，卻忽略必須付出的代價與現實上的不可能，而最新的瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的國家競爭力排名，台灣竟顯著下滑到第17名，落後大陸4個名次之多。換句話說，台灣要和大陸對抗，先前是政治落敗，接著經濟總量落敗，現在連未來指標性的競爭力也落後大陸。難道台灣真的一無是處，乾脆賭氣來個「楚河漢界」、「涇渭分明」，至少圖個孤芳自賞？

非也，賭氣只有將台灣帶往墮落與沉淪，不該是理性政府所應為。事實上，台灣既無法獨、也不該獨，卻有機會在中華文化大家庭中，與全中國共同走向文明，讓「中華民族偉大復興」的「中國夢」，在台灣特殊性文化的陪伴下實現，這才是台灣在中華文明大家庭中希望之所繫，切不可妄自菲薄，賭氣自絕於華夏文明之外。

還記得嗎？大陸著名作家韓寒在2012年來過台灣後，在部落格寫出「台灣，最美的風景是人」。這句話還被大陸一份周刊作為專題，做了大幅且深入的報導，帶動了陸客訪台自由行的風潮。專題中提到，台灣有很好的傳統文化，人際關係比大陸真誠，環境保護也好過大陸，最令他們羨慕的是台灣的「民主制度」。就算此刻兩岸關係低盪，旅遊團陸客大量減少，自由行陸客卻繼續穩定增加，其實和這種印象有很大的關係。

除了台灣深厚人情味早被到訪的陸客廣為傳播，成為台灣的最佳宣傳以外，陸客看到全台各城鄉的「忠孝」、「仁愛」、「信義」、「和平」，及「四維」、「八德」等路名，內心無不感動；國人從中學課本背到的中華文化基本教材名句，如「己所不欲，勿施於人」、「朽木不可雕也」，及多元化的中國成語，如「聲東擊西」、「圍魏救趙」，落實在日常生活的口語互動之中；在排隊、禮讓、關懷、熱誠中打造出天天都有「好人好事」的案例，咸認為是中華文化的薰陶培養，造就了台灣深厚的人文底蘊，並遺憾文化大革命對大陸造成巨大傷害。

這些讚譽或許有溢美之處，但大體符合目前兩岸民間現況，這不僅讓「中華文化底蘊深厚」成了台灣吸引大陸年輕人來台求學或自由行的重要原因，也成為兩岸政治衝突中，許多大陸鴿派人士採取友台立場的深層因素，是台灣自我防衛的一道堅強力量，值得我們珍惜愛護，並設法擴大其價值。

當然，這並非表示台灣的文化素養具有領先性。事實上，國民教育依然過度強調記憶，不足以啟發學生創造力，美感教育依然不足，造成醜陋的建築與市容；私慾超越公益，阻礙了都市更新進度；人情超越理智，乃至於法治不足，被評為「理盲而濫情」；獨立思考能力薄弱，經常被政客盲目左右。更可惜的是，每到選舉，兩極化的情緒就超越了理性思考，造成長期的藍綠惡鬥，影響社會進步。但無論如何，台灣仍然被認為是亞洲各國之中，最民主多元的社會，相對尊重各種價值和意識形態，可以容忍同志遊行，各種宗教也都和平相處，少聞宗教衝突，吸引多位退休外國大使選擇長居台灣。

多元的台灣文化可以持續發揚中華文化的卓越精華，將可使台灣立於不敗之地，成為中華文明中最有價值的風水寶地，吸引全球華人認同台灣、珍惜台灣，甚至移居台灣，連中國大陸也要讚嘆欽佩，這才是台灣最佳的保護傘。如此，不管兩岸政治未來如何演變，都可以讓台灣卓然而立，引領中華文明發展。

民進黨政府執政屆滿兩周年，文化部、教育部諸多失之躁進的文化多元化政策，引起社會「去中國化」的質疑，也讓對岸疑慮民進黨政府企圖實現「漸進台獨」，但我們也注意到，「中華文化總會」依然如常運作，並未廢除或更名，只是不夠活躍。奉勸蔡總統和民進黨，與其賭氣，不如爭氣；若要爭氣，打造台灣成為中華文化大家庭中最閃亮的那顆鑽石，才是最佳出路。

（系列完）

(中國時報)