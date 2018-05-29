2018年05月29日 04:10 中國時報 主筆室

在1個月之內連續兩個邦交國跟我們斷交之後，民進黨政府顯得氣急敗壞，說起話來語無倫次。繼蔡英文總統發表「不再忍讓」的宣言之後，外交部長吳釗燮28日在立法院又很激動地講了「為什麼被中國大陸打壓還要被指責？」這番無厘頭的話。在在顯示，民進黨政府只敢在兩岸關係上放火，卻又不知如何應付的窘態。

外交就是一個戰場，兩岸關係更是如此。

大家關係和睦，禮尚往來，你給我好處，我回以笑臉。雙方關係不好，甚至鬧到緊張的階段，你罵我兩句，我回敬你三語。你戳我一下，我推你兩下。大家都不必期待，你打他左臉，他會轉過右臉，讓你再打。

大陸與台灣間的關係，民進黨不認為是親兄弟關係，而是毗鄰而居的兩家。就算是鄰居，在我們的生活經驗當中，如果我們有一個鄰居是個大家族，人丁眾多，而且成天就想方設法要把我們拉進他們家族，成為他們的一部分，那我們該怎麼跟他相處？當然是以和為貴。至少，我們不要故意去惹人家，逼人家動拳腳。

但民進黨就愛招惹是非，不但硬是不認「九二共識」，更無視於自己實力不足的現實，言必稱「中國與台灣」，推動去中國化，放任次團體搞台獨公投，四處挑動對岸設下的底線。在這種情況下，民進黨政府還想期待什麼？難道還希望對岸和顏悅色，繼續讓民進黨打臉？當然不可能。

敢說就得敢做，敢做就得敢受。民進黨既然敢於在對岸眼前玩弄台獨，也撂下了「不再忍讓」這句形同要反擊的話。那我們就等著看，民進黨人除了自怨自嘆，連立委問他兩句都要變臉之外，還能幹些什麼正事。

(中國時報)