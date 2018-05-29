2018年05月29日 04:10 中國時報 潘罡

最近我國邦交處境極度艱難，更嚴重的是兩岸外交戰火已從官方蔓延到民間。由於「國際現代音樂協會」（ISCM）接受大陸要求，決定循奧運模式把「中華民國現代音樂協會」名稱改為「中華台北」並放在中國名下，導致我方集體缺席本月19日到26日在北京舉行的2018ISCM年會，國際文化交流蒙上陰霾。

今年是ISCM首度在大陸舉行年會活動，包括2018國際現代音樂協會世界新音樂節以及北京現代音樂節。中華民國是ISCM資深會員國之一，如今因名稱問題退出年會，凸顯出國際局勢的現實與無奈。我方成員批評大陸不該讓政治干擾文化，但這是一種理想性陳述與孱弱的回擊，因為衡諸歷史，文化藝術發展根本無法置身政治之外。真正關鍵是，兩岸文化交流為何走到這樣令人扼腕的一步？答案不辯自明，這是民進黨政府拒不接受九二共識的後遺症，但併發在文化層面，還有更大的負面效應必須正視。

以這回「中華民國現代音樂協會」被改為「中華台北」來說，確實是我方難以接受的，因為文化之所以能在人類歷史確立其特殊地位，在於它能被詮釋出一種象徵性的符號意涵與價值。國府播遷來台後，中華民國現代音樂確有迥異於對岸的發展軌跡，包括中國新音樂被戴粹倫、鄧昌國等前輩帶來台灣，史惟亮、李哲洋接續日本發動的原住民音樂採集與應用，加上許常惠從歐美帶回來的西洋當代理論與技法等等，揉合出這塊土地獨具的現代音樂面貌。

反觀大陸從階級鬥爭到文革結束，長達30年時間，現代音樂陷入蒼白期，爾後掛帥的是俄式國民樂派主旋律，直到譚盾、周龍、陳怡等人到外國深造，中國現代音樂才再度跟國際搭線。大陸改革開放啟動後，唱片錄音帶進口依然由中國圖書進出口公司壟斷管制，連音樂欣賞環境都無法健全，不像台灣音樂刊物與活動蓬勃發展。兩岸文化發展隔絕一甲子，各自走出不同風景，「中華台北」這個名稱完全抹除中華民國現代音樂的肌理與脈絡，難怪我方決定退出2018年會。

但這責任該由誰承擔呢？對於「九二共識」，我方除「一中原則」外，還強調「一中各表」，在文化領域中，「一中各表」的價值，就體現在大陸開明知識分子普遍接受並尊重中華民國在台灣發展出另一種文化成就的事實。這個事實立足在中華文化在台灣沒有被戕害，國際文化相對開放流通，早年文化管制較為寬鬆，因此大陸有「民國範兒」的情懷，有岳南《南渡北歸》「大師遠去再無大師」的感慨，有韓寒等青年作家對台灣人文風氣的嚮往稱道，有大陸同胞絡繹不絕參訪胡適、錢穆、林語堂、梁實秋故居的追憶致敬。

基於中國意識，青年林懷民創作出《薪傳》、《九歌》等經典，乃至龍應台、齊邦媛這些作家巨擘，以及佛教文化的昌盛發達，大陸知識分子承認中華民國在台灣發展出足以分庭抗禮的文化典範。但民進黨政府拒不接受「九二共識」，文化「一中各表」的機會也遭剝奪。大陸把外交割喉戰擴大到文化領域，傷害兩岸民間感情，這種做法值得商榷。但民進黨真的要好好省思：意識形態的操作，真的為台灣人民與文化贏得尊嚴與價值嗎？（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)