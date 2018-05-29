煙火式補貼救不了觀光

2018年05月29日 04:10 中國時報 凃維穗

28日立法院交通委員會審查《發展觀光條例》部分條文修正草案，部分立委質疑，觀光局15日推出「獎勵南部灣域旅遊」計畫，投入預算補助南高屏澎及台東5縣市，卻獨缺嘉義，難道嘉義不算南部嗎？交通部次長祁文中隨即宣布將召開會議重新評估是否新增補助縣市，引起各界關注。然而，這種煙火秀式的補貼，真能拯救地方觀光？

依據觀光局新聞稿，「獎勵南部灣域旅遊」計畫目的為結合5縣市（台南、高雄、屏東、澎湖及台東）與5個國家風景區（西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖及東海岸），透過推動短期觀光優惠措施，吸引國人赴南部縣市旅遊消費，預算共9000萬元。補助經費來源為觀光發展基金，主要補助措施分為旅行業補助及旅宿業兩個部分，每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助5萬元；以及鼓勵國人自由行旅客，提供3人同行平日住宿「住一晚送一晚」，補助參與住宿業者每間房500元。

政府拯救地方觀光，採取短期補助觀光業者的方式，只是把一群人的錢放到另一群人的口袋裡，而非是把預算用於加強國際行銷開發新客源，增加國家整體外匯收入的長遠做法，不禁讓人質疑，政府煙火秀式地花了納稅人的9000萬元，真能有效促進南部地區觀光產業發展？

根據統計，民國104到106年為止，六都主要觀光遊憩區的旅客人數，除了高雄市與新北市正成長之外，其餘4都的旅客人數都呈現負成長。另外，106年著名景點相較於104年遊客衰退最多的景點，包括墾丁貓鼻頭公園、太魯閣、中正紀念堂與阿里山，顯示其他縣市觀光產業也受到衝擊，但觀光局的計畫經費卻只分到南部5縣市與5個國家風景區，合理嗎？

整體而言，104年以前，台灣觀光收入穩定成長，主要仰賴國際觀光所帶來的觀光外匯，但蔡政府上任兩年之後，大陸觀光客來台人數驟降145萬人次，105年觀光外匯收入僅4322億元，負成長6%。

政府雖然大力推動新南向觀光政策，但以業者所言，東南亞遊客的消費力僅陸客的7成推算，預估將減少約100億元觀光外匯收入，若再扣除近兩年為鼓勵旅遊業者多送東南亞國家旅遊團到台觀光等各項的補貼政策，新南向政策真正的意義令人費解？

從104年起，台灣觀光發展能在亞洲劇烈競爭中每年達到1千萬旅客數，可以說得來不易，政府應以更前瞻性的眼光落實檢討各項觀光政策成效，拿出具體救觀光的決心，中央帶領地方形塑各地特色觀光，共同推動國際行銷，開創新客源，發展台灣成為真正的亞洲旅遊目的地。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)