2018年05月29日 04:10 中國時報 歐陽嶠暉

近日台灣氣溫飆到122年來5月最高溫，也因梅雨未來報到，台灣南部早已進入第一階段降壓供水，灌溉系統供水圳道末端也時有鬧搶水的傳聞，顯示今年的供水除了再等候梅雨的恩賜，恐將面臨乾旱的嚴峻考驗。

其實嘉南地區有南化、曾文及烏山頭3大水庫，用以調蓄洪旱供水之需，若氣象預測能更提前預估春季梅雨降臨狀況，以能提早些時日進行宣導節約供水、用水，屆時也就不至於有限水之苦，這或者可藉氣象的變化循環統計理出端倪。

再者累積數十年的四大供水問題，卻都因民粹，而使得全民用水常處於不確定中。包括台灣長達25年以上未曾調整水價結構及基本水價每度僅9元左右，以致於用戶不知珍惜用水，使得台灣雖然人口已在減少、產業外移，但總用水量仍年年持續上升。日本在近10年來，每年幾乎以減少用水近0.5%在降低中。

又30、40年前台灣每戶人口數約4人以上，但現在每戶人口數平均已降至約2.6人，但用水基本度數及水價仍維持每月每戶20度，這豈不是鼓勵用戶更加浪費用水，又怎能達到珍惜用水？

台灣地區每年降雨總量頗為一定，可蓄積引用的水源也一定，但經取水引用為自來水供水後，依台灣自來水統計，民國105年供水量為31.57億噸，但有效售水量為23.91億噸，有效售水率僅75.7%，遠低於同年日本的全國平均有效售水率93.7%，差距頗大。近年雖持續進行減漏工程，但其效率及速率皆有賴積極加強。

台灣自來水公司是一公司體系，多年來未調整水價，已嚴重影響其有效營運，為求生存，在平時其必須仰賴多售水量以維營運，又豈能要求全民平時就能積極推動節水，難怪等到所貯存調蓄的水量降至不足而拉警報時，大家再來緊張，為何平日就不多珍惜用水呢？如此當然用水的全民就必須共同承擔自來水公司營運經常會面臨的風險，而無法避免。

針對台灣面臨的缺水老問題，在此提出呼籲，全民共同努力推動改革，而不是年復一年的循環著，只等老天爺的雨水眷顧。（作者為台灣水環境再生協會名譽理事長、國立中央大學榮譽教授）

(中國時報)