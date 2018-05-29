2018年05月29日 04:10 中國時報 謝錦芳

印度德里北方的穆克提修院（Mukti Ashram），每年寒暑假有來自台灣的志工，成為諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）的得力幫手，他們陪伴許多獲救的童工，教導英文、美術、體育與衛教等課程，和孩子們打成一片，讓他們有家的感覺。志工們的專業與熱情讓許多孩子認識千里外的台灣，也讓沙提雅提對台灣特別感念。

沙提雅提致力於拯救童工，發起「挽救童年運動」，1991年以穆克提修院作為獲救童工的短期庇護中心。穆克提修院隱身舊德里小巷弄裡，上周到訪時正在修路，馬路崎嶇難行，若不是有專人帶路，還真不容易找到。

沙提雅提未獲得諾貝爾獎之前，台灣的伊甸、台灣微克等社福團體利用寒暑假來到印度、尼泊爾等地，陪伴當地弱勢兒童，輔導婦女學習一技之長，協助他們脫貧。過去7年來，赴印度的志工逾千人，來到穆克提修院的逾500人。伊甸志工活動中心主任朱曉威表示，國際志工們可為這些弱勢的孩子們打開一扇窗。

穆克提修院每年有來自世界各國的志工提供短期服務，沙提雅提對台灣來的志工特別感念，每次志工團隊結束課程時，孩子們總是哭成一團。台灣微克執行長朱永祥投入國際志工服務迄今25年，他強調，台灣志工打組織戰，事先做好3～5年長期規畫，不是個別零星駐點，較能符合當地的需求且發揮實際效果。參與的志工有年輕學生，也有上班族與退休人士。

為了協助印度婦女行銷手工製作的圍巾、披肩、包包等，台灣微克創辦「公益購」平台，這些純手工具有異國民俗風的產品，價格平實，在港、台兩地相當受歡迎，很快就搶購一空。

台灣微克（Wake）意指覺醒者，希望透過個人微小力量，為世界帶來正向改變。公益購平台的建立主要是協助印度、尼泊爾等地的婦女行銷手作圍巾、服飾，營收分3個部分，1/3作為婦女的收入，另1/3為行政管銷，其餘作為當地村落的公基金，必須由社區居民共同決定用於公共事務，例如興建婦女訓練中心等。

台灣與印度相隔千里，許多印度人不認識台灣，但透過台灣志工們深入印度鄉間提供協助，為獲救的童工講故事，教導村莊的婦女製作兼顧時尚感與民俗風的圍巾、包包等產品，行銷港、台，給予釣竿，也幫忙找市場。我駐印度大使田中光稱讚，「台灣志工們為印度與台灣搭起友誼之橋，實踐了台灣的軟實力。」透過志工們的連結，沙提雅提訪台時多次表示，「我愛台灣」。

資源有限的志工們以實際行動關懷印度童工問題，讓印度看見台灣，擁有較多資源的企業界更可以出錢出力，對沙提雅提拯救童工運動提供更多協助，發揮更大的影響力。

(中國時報)