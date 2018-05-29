掌中戲話人生 陳錫煌人偶情深

2018年05月29日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

布袋戲藝師和手中的戲偶談戀愛？布袋戲大師陳錫煌與好劇團導演伍姍姍合作新戲《穿紅絲緞的少女》下周演出，劇中描述藝師帶著心愛的小旦戲偶行走天下，歷經低潮、苦戀等人生悲喜，但不管走到哪裡，總有戲偶相隨，人偶情牽一線。

放真感情 偶才會活起來

陳錫煌表示，戲偶需要藝師的操作才能活過來，「但是藝師看著每一只戲偶，總有無限綿長的情意，因為讓戲好看，就是要放真感情。」

每當陳錫煌拿起戲偶搬演、講解，戲偶就像是活了起來，陳錫煌說，感情之外，還要把戲偶擬人化，讓它們用人走路的方式行走，「畢竟一般人走路不太會大搖大擺，不會甩肩甩手。」陳錫煌說，就連簡單的坐下來的動作，也得先端詳一下椅子再坐，比較擬真，這些細節都要注意。」

陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」雙授證藝師，擁有一手好絕活，光是一個小旦角色，就能展現妖嬌、羞澀、英氣、率真等萬千風情，同時還有撥弄頭髮、梳頭、掩面等嬌媚姿態，很是迷人。

藝師心事 只能寄情戲偶

資深劇場人伍姍姍17年前就被陳錫煌手中活靈活現的戲偶折服，決心為他打造一齣描述人與偶之間的故事，如今總算成真，「我認為陳老師不只是一名操偶師，他是藝術家，對偶戲表演有非常細膩、深刻的人文關懷，而且不吝和他人分享。」

《穿紅絲緞的少女》由施如芳編劇，故事描述一名年老的布袋戲藝師阿文師，演過無數別人的故事，但自己的心事卻無處傾吐，只能對著手中的戲偶小紅訴說。而阿文師年輕時期在馬來西亞檳城未果的一段夏日之戀，也只能透過夢境和身穿紅絲緞的情人相見。戲裡的小紅，除了是戲偶，也是阿文師戀人的幻影。

白蛇入戲 劇情更加生動

在綿密的浪漫戲碼之外，陳錫煌也將在劇中演出布袋戲版本的《白蛇傳》，陳錫煌表示，他特地新增了遊湖借傘、小青跟蹤法海等橋段，讓戲更為生動、巧妙。

台積心築藝術季《穿紅絲緞的少女》將於6月9日、10日在新竹交通大學演藝廳演出，購票請至兩廳院售票系統。6月3日下午陳錫煌和劇組人員將在新竹市文化局演藝廳國際會議廳舉辦講座，可至台積電文教基金會官網報名。

(中國時報)