台灣曾宇謙躋身獨奏家 莊東杰忙客席

2018年05月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

在台灣，學音樂的孩子很多，但真正能夠出人頭地，在國際上獲得大獎肯定，實屬不易；也因為台灣演出機會有限，得大獎的年輕音樂家也趁勝追擊，持續往國際樂壇發展。

柴可夫斯基國際音樂大賽明年又將舉行，上一屆2015年柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙獲獎後，不但與國際經紀公司簽約，展開獨奏家生涯，也在國際唱片公司環球唱片發行個人專輯，持續朝獨奏家之路邁進。

24歲的曾宇謙說，得獎那一陣子有一點忐忑，也有一些急躁，很擔心自己的下一步，「但我也不喜歡一步登天，那感覺不踏實。」曾宇謙說，與其希望很快就有伯樂可以引領他的獨奏家生涯，不如先掌握好手上的琴藝，其他一切順其自然，機會總是留給準備好的人。下月曾宇謙也將與俄羅斯國家管弦樂團回台演出。

華人首位囊括蕭提、馬勒及馬爾科指揮大賽大獎的台灣指揮莊東杰在得獎之後，受到德國最大經紀公司青睞簽約，目前客席各大歐陸樂團，兩周前客席完瑞典哥德堡交響樂團，下個月將客席挪威奧斯陸愛樂，新樂季他將客席指揮法蘭克福歌劇院以及德勒斯登愛樂，至於馬爾柯指揮大賽的「獎品」客席指揮維也納愛樂一場的演出行程，還沒確定。

莊東杰生於1982年，師大附中音樂班畢業後，莊東杰赴美就讀普渡大學統計系，卻於大四那年決定重拾音樂。莊東杰最後進入寇蒂斯音樂院攻讀指揮碩士，成為指揮大師穆勒最後入室弟子。

莊東杰說，客席多了，加上有了小寶寶，「現在希望能夠安定下，有一個自己的樂團。」

(中國時報)