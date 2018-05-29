大陸郎朗推廣古典樂 成立教學中心

2018年05月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

大陸人口將近14億，競爭激烈，但機會相對大，不少在國際上獲得大獎的音樂家決定回鄉，貢獻一己之力：也有金牌背後的良師傳授一己之長，希望讓大陸的音樂環境可以更進步。

鋼琴家郎朗是最受矚目的鋼琴巨星，不僅是首位登上卡內基音樂廳演奏的華人鋼琴家，更以卡內基音樂廳現場錄製CD及DVD締造華人音樂里程。

郎朗11歲就拿到第四屆德國青少年國際鋼琴比賽第一名，13歲獲第二屆柴可夫斯基國際青年音樂家比賽第一名，14歲考入著名的美國寇蒂斯音樂學院，1999年，17歲的郎朗為身體欠佳的安德烈‧瓦茲與芝加哥交響樂團合作代打，一夜成名。

2011年郎朗成立了郎朗音樂世界，集鋼琴教育、國際大師課程、音樂會、鋼琴比賽等為一體，不但鼓勵兒童學習古典音樂，也搭建全球著名高等音樂院校互動平台，希望培養出更多有夢想的音樂人才。郎朗說，「我的夢想就是當20年後在街頭步行時，發現所有人都熟悉古典音樂。」

教出2000年波蘭蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主李雲迪的老師但昭義也成立但昭義鋼琴藝術中心。但昭義表示，沒有「但昭義模式」，「李雲迪、陳薩、張昊辰能在國際賽事取得優異成績，是幾代鋼琴教育家積累的心血和教學經驗結出的果實。」上周在台灣舉行音樂會的張昊辰拿到2009年第十三屆范‧萊本國際鋼琴比賽第一名，也是但昭義的學生。

(中國時報)