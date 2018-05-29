金錢眾議院 邀你玩金權遊戲

2018年05月29日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

比特幣、區塊鍊等數位貨幣的誕生，顛覆了人們對金錢和權力結構的想像，其運作方式既像是遊戲，也充滿人性算計。來自英國的克萊德製作舞台劇作品《金錢眾議院》，把劇場變成金錢與權力的交易場，邀請觀眾上陣，參與遊戲，將在2018台北藝術節登場。

今年台北藝術節以「Assembly，為了＿＿在一起」為策展概念，來自新加坡的策展人鄧富權表示，中間的空格，是為了不設限，「我想打破觀眾和表演藝術之間的那道牆，不想直接設定原因和現象，而是把詮釋權留給藝術家和觀眾。」

鄧富權表示，《金錢眾議院》就是一部觀眾可以實際參與和發揮的作品，「這個作品探討生存與合作，觀眾既是參與者，也是旁觀者，每個人丟出一筆錢，說出期望這筆錢要怎麼運用，透過對話和討論，可看見每個人不同的需求和掙扎，在過程中，會有一套機制讓不同需求達成共識，也會決定每個人的去留。」

鄧富權出生於1972年，曾任職巴黎聯合國教科文組織、曼谷東南亞區域考古與藝術中心，從事非物質遺產保存工作。現以策展人、製作人等身分活躍於歐洲和東南亞地區。

值得一提的是，享譽國際的法國編舞家傑宏‧貝爾，也將帶來作品《歡聚今宵》，邀請素人舞者和專業舞者同台跳舞，鄧富權說：「透過舞蹈功能，帶出平權議題，讓每人的特質都可以展現出來。」

台北藝術節將於8月8日至10月21日演出，今（29）日啟售，可洽兩廳院售票系統。

(中國時報)