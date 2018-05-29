旺旺孝親獎》兩岸三地奔忙 掛心雙親健康！陳曉東 管父母飲食催運動旺旺孝親獎

2018年05月29日 04:10 中國時報 尤嬿妮

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

陳曉東的外公（左起）、繼父、媽媽、陳曉東、王妤嫻、弟媳、弟弟、爸爸與繼母，以及繼母的女兒一家10口曾同遊杜拜。（取材自微博）

陳曉東（右）和老婆王妤嫻育有2個女兒。（資料照片）

陳曉東和老婆王妤嫻結婚4年，育有兩個女兒，夫妻倆日前一起接受「2018旺旺孝親獎」活動專訪，談到平日往返兩岸三地忙工作，無法定期和父母相聚，陳曉東特別感謝長輩的體諒，「我覺得孝順的方式會隨年紀不同而不同，但無論如何，只要家人的心是在一起的、緊緊相扣，偶爾見上一面就能明白心繫彼此，這樣就好！」

陳曉東13歲時經歷父母離婚，卻絲毫不影響他的人生觀，他客觀表示：「當時爸媽分開，我沒有太嚴重的感覺，反倒想『你們倆一天到晚吵架，還不如快點分手』，很感謝爸媽給我正統觀念及教育 。」

母親是人生導師

他青少年時也曾叛逆，認為每個人的人生總有一段時間，得由父母不斷提醒一些事情，或許當下自己不這麼認為，但遲早會發現原來爸媽是對的，「我不害人、不打架、聚賭，也不做犯法的事，爸媽給我的家庭很單純、不複雜，有很大的好處，會知道家人還是很疼你，即便他們離婚，但不是放逐我不管，我覺得這點很重要，小孩子才會知道要回家，回家後會反思，反思後才能正向成長，不走偏。」

母親是他的人生導師，他面臨各種困惑時，最常和母親分享，「我媽都勸我要放下，不要執著，但不執著這件事真的很難，人必須經歷過，才會明白不用糾結。」陳媽媽如今都用佛法感化兒子，「她跟我說人跟人的緣分就像『露水情緣』，露水因太陽早上出來才會出現，但瞬間就會流走，人生無常，緣分沒了就是沒了。」

陳媽媽疼兒子、也疼媳婦，王妤嫻說：「媽媽非常好溝通，很明智、非常有智慧的人！」夫妻倆最擔心兩位老人家身體，尤其擔心爸媽不愛運動、不節制飲食，陳曉東笑說：「媽媽總說我是孝，但沒有順著她，我說『如果順著你們就是縱容了，縱容你們不運動、不注重吃』。」表示老人家凡事好商量，但要媽媽注意飲食，她不聽就是不聽，但做兒子的又不能老是念他們，只好互相包容。

吵完架感情更好

陳曉東坦言家人間爾偶也會吵架，但吵完感情更好，更能理解、尊重對方想法，他至今會給媽媽愛的抱抱，「一家人有時候來個擁抱，還是需要的」，他與父母相處毋需太多言語，「爸媽都會各自抽時間到北京看孫子、關心我們，我想…這就是家人間的默契吧！」

(中國時報)