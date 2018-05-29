老爸狠話激出陳曉東成就

2018年05月29日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

陳曉東2003年赴大陸發展期間，曾歷經人生前所未有的低潮，當時他挑大梁演出的電影上映3天就下檔，回到家裡，爸爸問他是不是急著等錢用，甚至大罵：「你拍的戲連劉德華的爛片都不如！」回想父親當時苦心，陳曉東說爸爸的溝通方式是屬於「激將法」，父子倆習慣不講軟話，「他其實很理解我、也很擔心，但他用的方法就是激將法，像我小時候學校考試成績考不好，他會說『為什麼別的同學能考第1名、你就不能夠考第1名，你是不是特別蠢』。」

陳曉東直言不受到父親狠話而影響自信心，「小時候不理解他激將法的用意，我曾怪過爸爸，我問他『怎麼老說這些，總說些不理解我的話，為什麼不能理解我多一點？』」但也因為父親總說些激他的話，促使他思考、消化，然後找出解決的方法。他認為很多時候，要自己從內心打破壓力才會成長，而不是因外在的話而受到影響，「如果我當初真的因為爸爸的一句話而受到打擊，那之後要怎麼辦！」

77歲的陳爸個性傳統，63歲的陳媽則超級活潑，陳曉東曾於2008年的《星空夢遊》專輯中，親自填詞〈父母〉表達對爸媽的孝心。他表示當時從網路看到關於父母的詩，加上該曲旋律優美，他想起爸媽一路以來的支持、諒解，於是將看到的詩句重組成歌詞，但他至今沒父母給聽過這首歌，他靦腆笑說：「沒特別給他們聽，我不是這麼（感性的）一個人。」

(中國時報)