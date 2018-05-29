陳曉東「幹一次」為理想開唱

陳曉東（左）曾在節目上，抱著母親合唱。（資料照片）

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中國時報
專訪

陳曉東出道23年，唱紅〈心有獨鍾〉、〈心理遊戲〉、〈風一樣的男子〉等許多膾炙人口的金曲，闊別台灣歌壇多時的他，將於7月28日在南港展覽館舉辦大型個唱，媽媽擔心他籌備演唱會、發單曲壓力大，今年母親節不僅要他別送禮物，還主動飛去北京看孫子、關心兒子近況。

母親對他說「我知道你一路走來很辛苦」，要他堅持做想做的事，讓陳曉東更加堅信得完成自己歌唱生涯的「理想」，來台灣辦演唱會，他說：「曾經有段時間感覺它（演唱會）離我越來越遠，這是真正的悲哀，我發覺如果再不行動，恐怕這輩子都不會實現了，這是件多麼絕望的事情！」

登上香港紅墈也是他等了20多年的目標，日前終於確定將於明年3月在紅墈開唱，陳曉東說：「這幾年是我自己選擇重新回到唱歌軌道，曾經有段時間我不停地在拍戲，離開台灣、香港一段時間，開演唱會是我出道時就想做的事，就好像你一開始就想去一個地方，但一路上卻越走離目標越遠，心裡會想，這地方我還能到得了嗎？」

這2年，弟弟不斷鼓勵他辦演唱會，「連我弟都說，『你能不能不算成本，就把它幹一次』！我跟他說如果真的要做會很慘，你以為我不用生活的嗎！」讓他一度內心交戰，但他不能容許自己再等下去，決心重返歌壇，唱出心中夢想，「它已經變成我內心的需要，不是件做了後，能讓我發財的事，而是我必須要完成的理想，是我內心很需要、重要的東西。」

他爸媽將來台欣賞演唱會，全家動員參與他人生重要時刻，不少歌迷期待他重現〈心理遊戲〉MV裡的舞姿，他笑說：「會改一改舞步，想要有點新意，不是不能照跳，但還是配合這個年代比較好！」「2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會台北站」可洽玫瑰大眾娛樂售票系統，或陳曉東臉書粉絲團查詢。

(中國時報)

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