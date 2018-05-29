老蕭乾媽太多向太吃醋

2018年05月29日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

向華強（左起）、老蕭及向太在慶功宴上開心合照。（粘耿豪攝）

老蕭與獨缺「5索」的麻將道具合照，象徵他無所不在。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）「娛樂先生」演唱會27日圓滿落幕，慶功宴上，曾國城夫婦、香港電影大亨向華強（龍五）與老婆陳嵐（向太）及小禎、佩甄等人出席，向太難得現身台灣公開場合，對媒體詢問有問必答，她透露此行來台3天，特地和老公來支持老蕭，兩人最喜歡聽〈新不了情〉，向太直率笑說：「聽到這首歌時，我心想『唉啊我真笨！沒把（主演電影《新不了情》的）袁詠儀、劉青雲通通帶來塞上台！』」

向太5年前邀老蕭出席香港慈善晚宴，當天是向華強66歲生日，正巧發現老蕭與她親生兒子長得很像，覺得投緣而認老蕭當乾兒子。向太表示想投資電影，且打算找老蕭擔任男主角，「正在幫他想劇本，什麼角色都可以。」她笑說老蕭有很多乾爹乾媽，自己曾因此吃醋，對老蕭的其他乾媽說：「老蕭叫你乾媽，他叫我親媽。」老蕭也親暱稱向華強為「爸爸」；問向太是否希望老蕭在香港置產、就近陪伴，她笑回：「香港（房子）太貴，他不用買啦，我家有一棟給他住。」

夢想合作楊宗緯

老蕭前晚演唱會邀林宥嘉擔任嘉賓，當時在台上透露原打算也找楊宗緯，慶功宴上聊起此事，老蕭說：「我想3個人一起，他（楊宗緯）是個特別的人，我覺得有一天我們一定要合作，這是我的夢想、希望，但哪天（實現）我不知道。」他出道10多年來，跟楊宗緯碰面約僅10次，每次在活動後台遇見對方，僅點頭打招呼，也沒留對方聯絡方式。

老蕭演唱會一票難求，歌迷期待日後有機會加場，老蕭坦言主要是小巨蛋檔期問題：「有時間我會加，這次本來留了2個星期，但沒拿到小巨蛋（檔期）。」至於是否移師高雄開唱？他表示：「有在計畫。」

(中國時報)