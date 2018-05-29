莫文蔚願再拍全裸海報獻尪

2018年05月29日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

莫文蔚28日舉辦《我們在中場相遇》新歌搶聽會，她2011年與德國老公結婚，婚後長時間分隔兩地，被問及如何保持婚姻的甜蜜？她表示不管工作多忙，跟老公每天必通電話，維繫感情，不過老公也曾向她抱怨，夫妻倆太少時間相處，讓她很過意不去，她透露已跟老公約定好，這次忙完巡演，2020年將會休息1年，好好享受2人世界。

她今年邁入歌壇第25年，外貌身材保持得宜，過去曾拍過全裸海報的她，未來會願意再度拍攝？她表示：「有可能。」而老公是否會在意？她甜蜜說：「我可以只拍給他珍藏！」

今年6月2日將滿48歲的她，目前仍未懷孕，她表示不想讓身體有變化，暗指暫無生小孩的計畫，而她與老公結婚7年，透露老公近年來勤學中文，他們曾去KTV唱歌，老公也會唱她的經典作品〈他不愛我〉、〈忽然之間〉，連新歌〈慢慢喜歡你〉，老公也會唱副歌，被問及老公的歌喉？她打趣說：「是要捧他當明星？家裡有一個明星就好。」

老公擅長下廚

她分享夫妻相處之道，讚美老公很會耍「實際」浪漫，她透露老公擅長下廚，甚至要學港式煲湯，「回家老公會煮飯給我吃，我很喜歡吃他煮的菜。」當場大曬恩愛。

她這次新專輯找來林俊傑、李榮浩、張藝興、方大同等人合作，昨製作人荒井十一驚喜現身，獻上有25根棒棒糖的花束，讓她開心不已，他說：「她很大膽，給我機會，才有今日金曲成就。」她則笑說：「不，我只是有眼光！」

此外，她將於6月23日在上海虹口體育場舉辦「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，而台灣場預計在今年底舉辦。

(中國時報)