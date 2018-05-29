張秀卿思母愛之深責之切

張秀卿小時候很皮，常慘遭媽媽毒打。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
張秀卿（左）對父母非常孝順。

金曲歌后張秀卿日前推出台語專輯《沒我你沒娶》，她與15歲的女兒林莉對唱新歌〈若問〉，她對女兒採取愛的教育，母女倆相處模式像好友，她說：「我不喜歡管小孩，我小時候媽媽管我太嚴，我印象中每天被打！」

張秀卿小時候家住鄉下，某次她在公園摘一種可以讓指甲染色的果子，「我很愛漂亮，指甲會變紅紅的。」回家後，媽媽發現她指甲紅紅的，認為她去做壞事，當場大發雷霆，用筷子夾她的手，彷彿滿清十大酷刑。還有一次她撞見一對男女在草叢裡發出「叫聲」，看不下去，而在該男的機車排氣管裝沙子並寫下「狗男女」3個字，隔天又被毒打。

盼再續母女情

由於母親管教嚴厲，當時她還寫了一本日記，取名叫《她（媽媽）一定是我後母，我長大一定要報仇》，她打趣說：「那是我的復仇日記本。」不過每次她被打完，媽媽總是趁她入睡後，偷偷幫她擦藥，「我真的太皮了！」

她家中5兄弟姊妹，以前只要1個小孩犯錯，全部都要挨打，只有她敢反抗，「我還曾把媽媽的棍子折斷」， 她也會求饒：「不要再打了。」但媽媽總是無動於衷。而爸爸在家中擔任白臉的角色，她表示爸爸從來沒打過她，爸爸也會去勸媽媽，但媽媽又打得更兇。

她長大後發現媽媽其實是愛之深責之切，滿心期待望女成鳳，她出道之後所賺的每一筆收入都全額交給媽媽，「我們家以前很窮還負債，看到媽媽拿到錢，打從心裡的喜悅，我好有成就感。」媽媽也細心收藏她的剪報，以她為榮。她的母親去年逝世，她以新歌〈寄乎阿母的批〉唱出對母親的思念與感恩，也希望下輩子再續母女情。

(中國時報)

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