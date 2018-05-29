梁文音逗嚇裸尪添情趣

2018年05月29日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

梁文音（左）將婚紗照上的老公惡搞塗鴉。（取材自臉書）

梁文音昨抱紅蛋道具合照，象徵早生貴子。（蘇蔓攝）

梁文音暌違3年推出新專輯《副駕駛座的風景》，將於北中南舉辦巡迴演唱會，她28日出席巡演造勢活動，聊起2年婚姻生活面露甜蜜表情，坦言結婚前半年，小兩口經常吵架，她「無數次」大罵老公「你給我滾」，但每次過5到10分鐘自己就後悔、叫老公回家，如今不敢再叫老公滾，「很怕又後悔，自責的心情很難受。」

她日前在個人社群網站分享惡搞老公婚紗照的照片，表示因自己好不容易休假，老公卻外出打球，氣得她在兩人的婚紗照上，將老公的臉塗鴉，梁文音昨笑說：「老公昨回家看到大笑，結果還反過來畫我，現在沒事啦。」

她婚姻生活充滿情趣，梁文音笑說自己很愛嚇老公：「在家裡很喜歡躲起來嚇他，尤其是他洗澡、光溜溜的時侯，很喜歡看他祼體被嚇的樣子，很好笑！」

老公被嚇也不會生氣，「所以他隨時皮繃很緊，都在準備會被我嚇到的心情」；有次一早梁文音趁老公上廁所時，拿自己的假髮放在枕頭上，再用棉被蓋起來，假裝是她本人躺在床上，然後自己再躲到一旁嚇老公，梁文音說：「他應該覺得很幸運，老婆總是會替他準備這麼多驚喜！」

蕭煌奇出人出力

昨活動上，她邀請在新專輯中合唱〈和平分手〉的蕭煌奇，搭著「副駕駛座的風景」的專屬公車現身；對於搭公車經驗，梁文音透露婚前一次自己嘗試搭公車，結果不小心坐過站，心想「再也不要搭公車了！等我學會再說。」此後她堅持坐公車一定要有人陪。

她出道前參加歌唱比賽，當時就希望有機會與蕭煌奇合作，如今等了9年終於收到蕭寫給她的歌，如願圓夢，梁文音說：「蕭煌奇老師真的很親切，我們這幾年很常在活動上碰到，他每次看到我都說：『文音，每次看到妳都覺得妳愈來愈漂亮了！』」昨活動上兩人開玩笑說想組「奇音繚繞」雙人組。

蕭煌奇先前放話，除了幫梁文音寫歌、合唱，自己還會做好「售後服務」，他昨宣布將擔任梁文音演唱會台北場的嘉賓，屆時將合唱新歌；梁文音「副駕駛座的風景」巡演將於6月2日在台北、6月9日於台中、6月16日在高雄登場，購票可洽KKTIX。

(中國時報)