《海上浮城》李淳顛覆演技

2018年05月29日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

2018台北電影節規畫「怪奇物語」單元，融合真實瘋狂與類型奇想，嚴選9部怪誕、奇幻的精采作品，其中包括李淳主演的《海上浮城》，電影根據真實事件改編，他在裡面飾演豬農的兒子，愛上富二代女孩，有顛覆以往的演出。

《海上浮城》是部具有黑色幽默風格的社會現實類題材電影，劇本歷時3年打造，以多線索敘事的結構，講述紛雜多變的現代社會背景下，5個主人公在面對生活的困惑、挑戰和矛盾時，各自做出的選擇及命運的變化。

6月3日套票首賣

故事敘述豬農老王養出了病死豬；開理容院的妹妹王招娣死不肯搬，成了老宅釘子戶；他兒子王震（李淳飾）在城裡酒店打工，卻謊稱位居高職，還愛上寂寞富二代女孩夏夏。導演閻羽茜以長江病死豬、釘子戶等新聞事件為題，將大陸快速發展的亂象描繪出來。

另外還有艾倫佩姬（Ellen Page）主演的喪屍電影《喪屍病狂》，台灣觀眾熟悉的日導白石和彌新作《孤狼之血》，《迴紋跳針跳針》導演池田曉新作《白日夢遊夢遊如來賀》，宛如校園版的《瞞天過海》的《美國動物》，以及《去他X的放蕩青春》、《孤狼之血》、《平行家屋》、《血色搖籃曲》、《老娘逐客令》等。2018台北電影節套票首賣暨選片指南將於6月3日下午1點於台北文創大樓6樓舉辦。

(中國時報)