晶華Buffet Pass最狂吃到飽

2018年05月29日 04:10 中國時報 何書青 報導

義饗食堂供應多樣義式美味料理，新鮮的現拌海鮮、義式開胃冷菜、客製化現煮義大利麵食、主廚推薦熱食等應有盡有。（台北晶華酒店提供）

近年越來越夯的遊輪旅遊，其一大吸引人的特點在於全包式的餐飲能讓遊客在船上暢快吃，台北晶華酒店也將住房結合館內外的美食資源，自6月1日起至9月30日的暑假黃金期，推出「夏日好樂．食破天驚」住房專案，不僅可入住豪華客房2天1夜，房客還能獲得Buffet Pass，在住宿期間無限次數的到栢麗廳、泰市場及義饗食堂等3間晶華國際酒店集團旗下的熱門自助餐廳大快朵頤，住房專案每房含稅8800元。

飯店1樓的栢麗廳坐擁花園景致，匯集中、西、日式等上百種料理，創意冷盤、現流海鮮餐檯、現做日式壽司料理、義大利麵、歐風味十足的肉品熱食都有，還有食客最愛的Haagen-Dazs冰淇淋，是飯店內的人氣餐廳。

而位於信義誠品6樓的泰市場，廣受愛吃酸辣下飯的泰式料理饕客歡迎；在捷絲旅台大尊賢館的義饗食堂，則是在歡樂學院的輕鬆氛圍中，讓饕客享用豐富的義式佳餚。

連下午茶全都包

入住此專案的房客，只要在上述餐廳出示房間鑰匙和Buffet Pass，就可以免費享用大餐，可說是早餐、午餐、下午茶到晚餐時段全都包，等於每人可省下超過4000元餐費，相當划算。

(中國時報)