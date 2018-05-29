楊鎮 吳珝陽 孫綻 帥步走

2018年05月29日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

ISSEY MIYAKE MEN黑色太妃尼龍後背包2萬8300元。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

ISSEY MIYAKE MEN太妃糖尼龍手拿包1萬4300元。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

ISSEY MIYAKE MEN軍事涼鞋，一雙3萬2800元。（ISSEY MIYAKE MEN提供）

伊林2018璀璨之星報名中，由名模轉明星的吳珝陽（左起）、楊鎮、孫綻穿ISSEY MIYAKE MEN展現帥氣；吳穿舒棉軋別丁夾克4萬5800元、手染羊毛直筒褲4萬3300元，楊穿牛津單寧夾克3萬4800元、地層縐褶褲3萬5300元，孫穿雙面棉H綁帶外套4萬800元、雙層毛織低檔褲3萬9800元。（JOJ PHOTO攝）

2018璀璨之星正在報名，本報邀來3位從伊林模特兒出發、後來成功轉型演員的學長，包括楊鎮、吳珝陽、孫綻穿三宅一生男裝ISSEY MIYAKE MEN，只藉由一根木板，重新演繹秀上拾階而下的瞬間，3人肢體流暢還邊做帥氣表情，輕鬆重展名模光彩。

楊鎮 緊抓機會圈粉不少

楊鎮入行6年半，剛進伊林前兩年多是拍廣告，近年以偶像劇能見度大增。其實他沒入行時就想當演員，但個性太怕生，模特過程幫他培養面對群眾的勇氣，轉戲劇後初期因外型太時尚，常被分到反派，家暴男、殺人犯，問他講過最可怕的台詞，他笑說，是演跟蹤狂時被對方打巴掌，最後說「你果然還是那麼潑辣，但我還是喜歡你。」

其實父親上校退伍、母親是老師，影響到楊鎮也正氣凜然，初期演反派只能盡力傳達表象「我是壞人」，但他太熱愛戲劇，「只要有健康、有命，反正不知世界末日何時，能演我就演。」把握大小機會加上不懂就學的態度，近年將反派演出新深度，像《已讀不回的戀人》亦正亦邪的周立豹就圈粉不少。他認為演戲能演一輩子，並把同樣類型的前輩任達華、張家輝當目標，就算大器晚成也不怕，「要等也等。」

吳珝陽 享受表演努力做

吳珝陽邊念書邊當模特，入行11年，轉演戲4、5年，因貴公子外型，讓他初期演相當多「小王」角色，他分享印象最深台詞就是女生猶豫時說，「其實妳真正愛的不是他，妳不用對不起自己。」講完大男孩也忍俊不禁，他近年演了不少學生戲，新戲《前男友不是人》剛才上檔，他透露，這兩年很享受表演，為自己負責，紅不紅就看運氣和觀眾，「把自己做好，最難演的是鏡頭前顯得輕鬆、覺得自然，希望每個作品都很真，就夠了。」

孫綻 學習笑看人生

楊鎮、吳珝陽都分享精彩反派台詞，當進伊林5年的孫綻念出對被歡喜冤家惹毛的「你既然這麼閒，怎麼不去找你男朋友，幹嘛一直纏著我。」立刻讓現場笑翻，被嫌不夠壞。其實他《那些年，我們一起追的女孩》就打柯震東，也算反派出道，只是演戲初期患得患失，直到近年放鬆、抓對純樸義氣的型，才星運轉順，在《幸福來了》、《角頭2：王者再起》都表現精彩，他說這兩年被前輩開導，「你在意什麼，反正大不了不做，這世上什麼最大，不做最大，如果你還要做，你就笑，（等機會）一定會煩，但人生不煩嗎？」

(中國時報)