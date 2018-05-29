DIOR瘋自信 VALENTINO玩印花

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

DIOR 2019早春系列中，創意總監Maria Grazia Chiuri取材墨西哥Escaramuza馬術競技比賽中女騎士的瀟灑身影，以唯美蕾絲、蓬裙搭配俐落襯衫、Bar Jacket，打造出自信剛強的女性形象。（DIOR提供）

洋溢著度假風情的2019早春系列，於近日爭相上演，昔日工作夥伴Maria Grazia Chiuri、Pierpaolo Piccioli，藉著兩人操刀之DIOR及VALENTINO，分別演繹出女人旅途中的獨特氣質。

DIOR移師法國尚蒂伊（Chantilly）舉辦早春大秀，創意總監Maria Grazia Chiuri取材墨西哥Escaramuza馬術競技比賽女騎士的瀟灑身影，開場即送出8名身著品牌訂製服飾的騎士軍團，以馬背上的英姿美態為系列鋪陳故事背景。夢幻的紗質百褶蓬裙，在俐落白襯衫、Bar Jacket和黑色橡膠靴的陪襯下，顯得更有力量。

設計師透過畫滿野生動物的印花棉布（toile de Jouy）和手工蕾絲，再搭配Stephen Jones設計的寬邊草帽，展示如同智利小說家Isabel Allende《精靈之屋The House of the Spirits》書中女性的獨立個性。吸引同樣古靈精怪的《怪奇物語》情侶檔演員Natalia Dyer和Charlie Heaton等人親身體驗。

而由Pierpaolo Piccioli掌舵的VALENTINO，依舊選於紐約舉辦2019早春系列靜態展示，本季設計師以羅馬街頭為靈感，將女性穿搭不受牽制的自由奔放呈現於裝著之中。印著品牌Logo的圖騰，搭配有著鮮明花卉的異國風情，再加上寬褲、丹寧和綁在頭上的絲巾，在復古旋律中，也能以不同文化、美學堆疊出當代時尚節奏。

(中國時報)