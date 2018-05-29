優酪乳新食尚 輕食組合好搭檔

味全與歐洲益生菌公司Danisco合作打造「暢優345優酪乳」，百人實測下擁有高滿意度。（味全提供）

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中國時報
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光泉草莓綜合優酪乳，28元。（萊爾富提供）
光泉葡萄綜合優酪乳，28元。（OK提供）
比菲多保加多優酪乳（原味），29元。（萊爾富提供）
比菲多慢熟焦香優酪乳，30元（OK提供）
味全董事長陳永清（左），與杜邦營養與健康應用專家Anders Henriksson博士。（味全提供）

通路統計，每年5月至10月，是優酪乳的銷售高峰，如超商業者截至5月中旬，總銷量已逾百萬瓶，較去年同期成長約5％，其中以原味為主的AB優酪乳、LP33益敏優多發酵乳，與AB無糖優酪乳等銷售最佳。此外，據觀察，民眾在選購優酪乳同時，往往偏好搭配清爽口味的飯糰、水果或沙拉，做為早餐或下午茶的輕食組合，深受女性青睞。

超商推第2件5折、49元組合

據味全公司委託統計，高達85％民眾有過排便不順暢困擾，其中近75％會選擇以調整飲食解決，例如選擇優酪乳搭配飲用；不過，近7成民眾認為益生菌的多寡最重要。其實，並非所有的益生菌種都能到達腸胃，在於它的活性與菌種，是否擁有能通過胃酸、膽鹽的耐性，順利抵達腸胃道，才是選擇優酪乳的關鍵。味全推出新品「暢優345優酪乳」，並與益生菌專家杜邦Danicso合作，訴求高品質。

通路部分，萊爾富看好粉領輕食商機，自4月推出光泉草莓綜合優酪乳，與比菲多慢熟焦香優酪乳，其中光泉至6月19日止，享第2件5折優惠。比菲多慢熟焦香優酪乳，經90度的6小時蒸氣慢燒，及12小時自然發酵，採慢慢熟成的製作過程。

OK超商指出，優酪乳銷售業績占低溫飲品8％，較去年成長30％；餐促商品結構則以餐食+飲品為主，針對銷售主力49元的組合上，以鮮食飯糰+優酪乳為熱銷前3名。

(中國時報)

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