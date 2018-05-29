2018年05月29日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福Canada Dry薄荷檸檬類調酒氣泡飲500mlx4，105元。（家樂福提供）

全聯多喝水MORE氣泡水－蜜桃風味560ml，原價23元，7月5日前單入特價19元，2瓶特價35元。（全聯提供）

全聯舒跑海洋礦質氣泡水510ml，6月7日前單入特價20元，2瓶特價39元。（全聯提供）

愛買100PLUS運動飲料500mlx4，6月5日前原價120元，特價89元。（愛買提供）

愛買泰山Cheers蜂蜜氣泡水590mlx4，6月5日前原價140元，特價108元。（愛買提供）

頂好舒味思氣泡水500ml，28元。（頂好提供）

頂好維泉維他命氣泡水－莓香，330ml，另有檸香、桃香口味，30日前原價34元，任2瓶特價49元。（頂好提供）

家樂福今夏引進51款氣泡飲，較去年約多10款。（家樂福提供）

歐洲風行已久的氣泡飲品，去年在台灣超夯，綿密氣泡口感加上標榜低熱量受消費者青睞。入夏後，消暑的氣泡水銷量隨氣溫增加而攀升，最高可達4成以上，蜂蜜、水果風味或結合運動飲料等特色商品都熱賣，直接威脅碳酸飲料和茶飲。

愛買去年賣20萬瓶氣泡水，今年熱銷排行榜前3名是月銷8000瓶的泰山Cheers氣泡水、月銷7000瓶的英國舒味思氣泡水系列與印有迪士尼圖樣小罐裝的維泉氣泡水，接下來天氣愈熱買氣持續看好，近期也會引進日本流行、有強烈的氣泡感的「重氣泡水」。

愛買表示，今年舒味思氣泡水推葡萄柚口味、泰山Cheers蜂蜜氣泡水則添加蜂蜜工坊天然台灣蜂蜜、Canada Dry薄荷檸檬汽泡飲參考Mojito調酒基底風味推出無酒精新品。此外，還有新加坡等滲透壓微氣泡飲100PLUS運動飲料、泰山Cheers Body運動飲料，預估則可增長運動飲料市場1成業績。

家樂福今年有51支氣泡水飲，商品數約較去年增加10支新品，業績預估可比去年同期成長1.4成。主打款有Canada Dry薄荷檸檬類調酒氣泡飲，標榜無果汁、無酒精、低熱量；泰山Cheers Body氣泡補給飲料則是台灣品牌首支強調低卡清爽、快補給、增加體力的氣泡飲。

全聯看好氣泡水的話題性與趣味性，今年共有38支商品，較去年多15支，除了品牌更多元外，包括趙又廷代言的舒味思、舒跑、泰山等，也引進加味的商品，並與多喝水MORE氣泡水開發獨家的蜜桃風味，讓消費者跟風喝健康，也增添視覺繽紛感和甜蜜口感。天氣變熱以來業績已增加4成，後續預計會持續增加。

頂好目前熱銷氣泡水前5名品牌是舒味思、沛綠雅、泰山Cheers、ALLEGRA、聖沛黎洛，國產、進口各半；今夏還引進多款視覺系氣泡水，像是訴求低卡的維泉維他命氣泡水，透過迪士尼TSUM TSUM人物包裝讓人童心噴發，因好喝又好拍受女性族群喜愛。

(中國時報)