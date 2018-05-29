歐洲風行已久的氣泡飲品，去年在台灣超夯，綿密氣泡口感加上標榜低熱量受消費者青睞。入夏後，消暑的氣泡水銷量隨氣溫增加而攀升，最高可達4成以上，蜂蜜、水果風味或結合運動飲料等特色商品都熱賣，直接威脅碳酸飲料和茶飲。
愛買去年賣20萬瓶氣泡水，今年熱銷排行榜前3名是月銷8000瓶的泰山Cheers氣泡水、月銷7000瓶的英國舒味思氣泡水系列與印有迪士尼圖樣小罐裝的維泉氣泡水，接下來天氣愈熱買氣持續看好，近期也會引進日本流行、有強烈的氣泡感的「重氣泡水」。
愛買表示，今年舒味思氣泡水推葡萄柚口味、泰山Cheers蜂蜜氣泡水則添加蜂蜜工坊天然台灣蜂蜜、Canada Dry薄荷檸檬汽泡飲參考Mojito調酒基底風味推出無酒精新品。此外，還有新加坡等滲透壓微氣泡飲100PLUS運動飲料、泰山Cheers Body運動飲料，預估則可增長運動飲料市場1成業績。
家樂福今年有51支氣泡水飲，商品數約較去年增加10支新品，業績預估可比去年同期成長1.4成。主打款有Canada Dry薄荷檸檬類調酒氣泡飲，標榜無果汁、無酒精、低熱量；泰山Cheers Body氣泡補給飲料則是台灣品牌首支強調低卡清爽、快補給、增加體力的氣泡飲。
全聯看好氣泡水的話題性與趣味性，今年共有38支商品，較去年多15支，除了品牌更多元外，包括趙又廷代言的舒味思、舒跑、泰山等，也引進加味的商品，並與多喝水MORE氣泡水開發獨家的蜜桃風味，讓消費者跟風喝健康，也增添視覺繽紛感和甜蜜口感。天氣變熱以來業績已增加4成，後續預計會持續增加。
頂好目前熱銷氣泡水前5名品牌是舒味思、沛綠雅、泰山Cheers、ALLEGRA、聖沛黎洛，國產、進口各半；今夏還引進多款視覺系氣泡水，像是訴求低卡的維泉維他命氣泡水，透過迪士尼TSUM TSUM人物包裝讓人童心噴發，因好喝又好拍受女性族群喜愛。
(中國時報)