電商聯名 卡 優惠 每月最高回饋17％

2018年05月29日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Yahoo奇摩聯名卡擁有高質感的5款不同色系鈦金卡，最高回饋17％，推出以來卡友每月消費金額都破萬。（翻攝Yahoo奇摩官網）

樂天信用卡推出每周四、五在樂天市場刷卡就加送5倍點數。（翻攝樂天信用卡官網）

因著電商掘起，百貨業者透露業績多少受其影響，加上過往百貨最吸客的聯名卡及銀行優惠優勢，近年也被電商跟上腳步，像是2016年Yahoo奇摩就與中國信託推出全台首張電商聯名卡「Yahoo奇摩聯名卡」，最近PChome也與花旗銀行推出「花旗PChome Prime聯名卡」，實體零售業者又將面臨新的挑戰。

PChome會員獨享P幣

花旗PChome Prime聯名卡為PChome其旗下首張聯名卡，第一波優惠祭出6％消費回饋，加上初登場的PChome會員獨享福利「P幣」，首波已與OPENPOINT、亞洲萬里通開啟點數雙向互轉功能，7月31日前，新戶核卡30天內於PChome消費刷滿490元以上，更享KKBOX首270天免費聽等禮物4選1活動。PChome網路家庭總經理蔡凱文表示，目前站上近1年的活躍會員數超過600萬，當中85％會員選擇刷卡，「相信在一定期間內可達到百萬張發卡量是沒有問題的。」

Yahoo卡友月消費破萬元

而回頭看看早於前年11月就推出的Yahoo奇摩聯名卡，不僅同時享有Yahoo奇摩3大購物平台最高6％、一般消費1％無上限等回饋以外，還有每月如周五卡友獨享消費滿888元送百元刷卡金等加碼優惠，最高可獲17％回饋率，可媲美百貨活動時優惠，自推出以來卡友每月消費金額都破萬、月消費次數也較一般會員多1.7倍，6月30日前新戶核卡30天內累滿消費888元，即享800點超贈點等禮物3選1活動。

另外還有樂天信用卡公司2015年在台發行的「樂天信用卡」，雖打著遊日消費回饋率優惠最划算，但其實在平日就有每周四、五刷卡加送5倍點數，平均帶動業績較平日成長6到7成，像是去年的雙11所推出的11％點數回饋，也創下年度單日最高營業額、與同月非活動日相比更達6倍以上成長的成績，6月30日前更推國內刷卡消費不限金額，每月登錄即獲1.25％刷卡金回饋。

(中國時報)