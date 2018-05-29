電信業玩異業結盟

亞太電信祭出30日免費World Gym VIP健身會籍，號召200萬4G用戶一起健身運動。（亞太電信提供）

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中國時報
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運動健身話題正夯，遠傳、亞太電信看好這塊市況發展，先後分別與健身工廠、World Gym世界健身俱樂部異業結合，用戶只要選擇專屬方案，即享免費健身中心會籍，會員亦可享有優惠資費方案。

亞太電信與World Gym合推「健康智慧動壹夏」專案，提供近200萬4G用戶，享有30日免費至全台56間World Gym的VIP健身會籍，而World Gym會員攜碼申辦亞太電信指定資費方案，最低可以0元把Apple Watch Series 3（GPS+Cellular）帶回家，並享有首年減免eSIM一號通加值服務費的獨家優惠。

遠傳在4月即與健身工廠推出全台首創「健康專案」，跳脫單一電信資費，讓顧客「一費雙享」同時擁有上網吃到飽和健身會籍。遠傳表示，健康專案上市至今，搭配1399資費最高送10個月健身會籍（價值1萬8880元）的比例相當高，不僅大幅降低健身族群的健身成本，在一片低價電信資費市場中，亦成功吸引高資費（999以上）族群青睞，高資費用戶的比例高達65％。

此外，台灣大新推出「沁涼家電」自由選專案，主打市價近2萬元的dyson Air Multiplier AM07氣流倍增器、SANSUI山水移動式冷氣、東元小鮮綠節能冰箱。即日起，無論是新申辦、攜碼、續約，搭配指定資費方案，0元帶回家。

(中國時報)

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