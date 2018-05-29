不耗時免費短影音攻台

2018年05月29日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

LUVE APP已正式於台上線，LUVE泰國執行長周順成（左起）、LUVE台灣執行長張瑞哲、WebTVAsia台灣執行長陳威全、WebTVAsia集團總裁張捷惟、WebTVAsia集團營運長陳俊文合影。（LUVE提供）

據資誠聯合會計師事務所去年公布《2017全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣網路影音業將在未來5年間（2021年）成長50％以上，代表OTT年代正式掘起，馬來西亞OTT廠商最近也進軍台灣，預告消費者選擇觀看內容的模式越來越多元。

OTT「Over The Top Content」有別過去傳統電視，藉由網路傳輸即可依個人喜好而付費觀賞影片、戲劇。KKTV、愛奇藝看準國人愛追劇習慣，帶起付費追劇熱潮，台灣最大網路電視平台OVO，去年就創下500萬預購金，傳統電視不再是現代人的首選。

馬來西牙WebTVAsia集團總裁張捷惟表示，還有另一塊免費收看的族群待開發，他看準台灣民眾喜愛從行動裝置觀看短影音，首波即主打「LUVE」原創影音平台，以台灣熟悉的網紅如聖結石、這群人等簽約創作者，以4到5分鐘的原創短影音吸引觀眾，與目前以播放片長1小時的韓劇、節目有所區隔。

擅長在地原創節目的Yahoo TV，即結合時事、綜藝、命理等多元化節目，成為台灣不重複造訪人數第1名的影音網站，行動影音流量也年成長81％。眼尖觀眾已發現Yahoo最近也朝短影片方向發展，Yahoo奇摩媒體傳播事業群總經理邱瀅穗表示，其實短影音早已開始，像是專業人士如藝人、3C達人等合作，目的都是讓觀眾停留時間更長。

(中國時報)