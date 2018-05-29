2018年05月29日 04:10 中國時報 靜康

有一種病，難以啟齒，但是卻要天天面對，痛苦只能往肚裡吞。

吃喝拉撒睡，是每個人呱呱墜地後，天天都要執行的例行工作。當一切運作正常時，你根本不覺得這五個環節有什麼重要。但是，只要其中某一個環節出了問題，嘿嘿！不僅你的作息可能因此而大亂，甚而會是生命是否能延續的重要指標。

我們多年來的習慣，好像只注意吃喝，見了面，第一句話常常是「吃飽沒？」總不好一打照面，劈頭就問人家「拉屎了沒？」但是這個不好說出口的小事，一旦出了問題，事情可就大條啦！

人可以節食少飲，但是卻不能閉肛不出。這件每天要做的功課，即使是伴血而出，也莫可奈何。在醫藥常識普及的今日，更要耽心是不是癌症的前兆，內憂外患，好不傷神。

可別小看這俗稱「菊花」的彈丸之地，守門將軍可是一夫當關，萬屎難出。一旦鬧起情緒來，還真是讓人滿腹陳腐，纏繞盤踞，渾身冒汗，坐立難安。

輕微的狀況，蹲坐在馬桶上，兩腿痠麻，柔聲細語的催促著：「快出來啊！」偏偏它就是猶抱琵琶半遮面，千呼萬喚，屎不出來。

我們的忍耐也是有限度的，人家貨都送到門口了，推陳出新，攔也攔不住啦！這時千軍萬馬，奔騰而出，小小的隘口，只好潰決，滿腹汙穢出清，怎一個暢快了得。

但是可別高興得太早，你要強渡關山，免不了血流成河，滿池殷紅，讓人觸目驚心。明明是馬桶，怎麼變成染缸？再一摸，「向日葵」欣欣然開放，鼓脹脹地，像是警車頂上閃爍的紅燈，這才揪心大嘆，方才逞一時之快，毀了百年之身！

醫院裡，把痔瘡歸類在直腸外科，天天生意興隆，看來寡人有疾的，可不只一人。雖是外科，醫生卻總是先從飲食作息問起，吃了什麼，往往是發病的重要關鍵。只見病人唯唯諾諾，低頭招認，辛辣美酒、海鮮堅果，未曾忌口。看來全是自找的呀！管不住進貨的關卡，出貨的閘門，就會鬧事。

於是輕者開藥，內塞外抹。重者服藥，消炎止痛。長長的醫囑提示，拿回家像聖經一樣放在床頭，時時檢視飲食犯規了沒有？更有甚者，像是伺候貴妃一般，早晚溫水浸泡，輕柔按摩。經過一段時日，「向日葵」總算日漸萎縮，「小雛菊」重見天日。

等到一切回復平靜，心想痔瘡也沒什麼大不了，於是心防鬆懈，又開始做些自我傷害的舉動。如此周而復始，原本用藥物可以控制的情況，變本加厲，終至不可收拾。再見醫生時，只得手術治療。等到痛徹心扉，再來悔不當初。

可別小看蹲馬桶這件俗事，學問可是大得很，不單單是要了解，還要能確確實實的做到。魔鬼藏在細節裡，舉凡坐姿，施力點，施力的大小，解放時間點，時間長短，樣樣都要考究。

總以為一日多次出清存貨，是一種保健，常常勞動守門將軍，它可是會耍脾氣的喲！像是有人喜歡躲在廁所裡，滑手機，看小說，一坐一個小時，享受阻絕紛擾的靜好時光。卻不知這對肛門括約肌，可是一種殘害。日積月累，怎麼能不出狀況？

反之有人為了衛生條件，或是工作忙碌，在有便意時，無暇處理，延誤動機後，喝水又不足，造成屎塊堅硬，出口困難，也是常見的問題。

又有人體質纖弱，為了瘦身時髦，硬是要做些超出體力許可範圍的運動，用力過度，腹壓大增，間接影響運行。或是長期久坐，壓迫肛門，血流不暢，也是迫害。過與不及都有危機，唯有中庸平和，才能息痔久安。

俗話說，危機就是轉機，痛定思痛，只能徹頭徹尾的自我改造，根絕不良習慣，確實遵守忌口，才能平息後庭花的紛擾。一條腸子通到底的暢快，又會回到日常生活中。

(中國時報)