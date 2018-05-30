新聞透視－教長吳茂昆閃辭獲准

2018年05月30日 04:10 中國時報 王正寧

教育部長吳茂昆宣稱「以最高道德標準」向行政院長賴清德請辭並獲准，任期僅41天，成為任期最短教育部長。吳茂昆發表千餘字的辭職聲明，看似清風朗月，但還是被媒體抓包說謊。吳茂昆原本充當「拔管」馬前卒，未料惹出更多爭議，人民反噬的力道反將民進黨送進加護病房，府院高層只能及早出手止血，以避免衝擊年底縣市長選情。

糾纏拔管 後座力傷執政黨

從年初台大遴選委員會選出管中閔接任校長至今，這起「拔管」事件已經延燒5個月，不僅台大無校長，更已折損2位教育部長；先走了一個不願承擔罵名的潘文忠，後來了一個「不計毀譽」的吳茂昆。其實，對於是非曲直，多數人民心中早有定見，教育部愈是不擇手段，後座力也愈大。

從論文抄襲、獨董爭議到大陸講學，再繞回獨董爭議，教育部一路糾纏，在在都凸顯了一件事，就是「輸不起」；在沒有人看好情況下，竟然讓前朝官員接掌最高學府，這無疑是打了「作莊」的執政黨一個巴掌。

提油救火 教育界怒火燎原

愈是「見笑轉生氣」，就愈是「橫柴入灶」地「拔管」！只見民進黨踐踏過去高舉的「校園自主」價值，無所不用其極地引進政治力，而這位主宰校長候選人去留，可以逕自宣判有無違法的「仲裁者」，竟然被發現「犯行」罄竹難書且更加嚴重，甚至未來恐必須經常跑法院。

引發的「眾怒」，不光是校園內的莘莘學子，更促成教師、家長、教改團體大團結，紛紛跳出來，站在執政黨的對立面，而呈現燎原之勢的「趕茂」運動，已經十足反映在民調的數字上，不僅吳茂昆重傷，產生的「外溢效應」也波及蔡英文總統及賴揆。

民調雪崩 拖累縣市長選情

根據《美麗島電子報》甫公布的5月國政民調顯示，社會大眾對於吳茂昆的信任度只有12.6％，中立民眾只有6.4％，不信任度高達50.3％，即使是泛綠選民對吳茂昆的信任度也僅36.1％，顯見連民進黨支持者都不埋單。在此同時，蔡、賴的滿意度均創下就任以來的新低，20到29歲年輕族群的不滿意度創新高。

如此民調結果，並不能證明人民喜歡管中閔或討厭蔡英文等人，而是凸顯民進黨在野時的價值與堅持，在執政後完全背離；一連串錯誤的決策已拖累地方選情，恐難靠「換茂」就能設下停損。如果蔡政府以為完全執政就可完全任性，只怕雪崩的不只是民調，而是選票。

(中國時報)