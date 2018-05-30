海地總統訪台 提7大建設經援

2018年05月30日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨在府前廣場以隆重軍禮，歡迎海地總統摩依士來台進行國是訪問，摩依士強調，他是來討論未來合作計畫，並提出建設海地的7大主軸。蔡英文與摩依士簽署聯合公報，同意資助海地進行大型合作計畫，雙方將成立高階工作小組，在60天內共同規畫新合作條件。

我與布吉納法索於24日宣布斷交，摩依士就首度以海地總統身分率團訪台，被外界認為是對我外交「送暖」，根據海地國內報導，台灣承諾提供1.5億美元貸款，協助進行電力建設。另有國外媒體指出，摩依士將提出高達5000萬美元的鋪路工程等需求。

摩依士致詞直白要求投資

蔡英文昨天以21響禮炮歡迎摩依士伉儷，期盼邦誼友好永固。摩依士在致詞一開始就說，海地外長上次來台後，向他轉達台灣願意協助海地發展，因此「本人這一次來訪就是要跟您討論未來兩國發展合作的具體計畫」。

他提出海地未來建設的7大施政主軸，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設、鋪設道路、能源發展等，以促進海地的就業與經濟發展。

蔡英文隨後也與摩依士展開雙邊會談，她表示，摩依士所重視的輸電網以及稻種等計畫，「正是雙方現階段合作的重點」，目前正在磋商，未來陸續推動後，將成為雙方合作交流的重要指標。

輸電網、稻種是合作重點

摩依士不諱言，海地與台灣所面對的政治情勢，促使雙方非常迅速及務實地面對問題。他說，海地龐大市場及工程需求讓台灣企業能藉此獲得利益，「期盼新的盟友關係能成為團結的最重要元素」。

他對蔡英文說，雙方分享同樣的政治利益，他相信這個關係是雙贏的，台灣的企業也會得利於在海地的各項投資，這就是他想為海地與台灣的關係注入的新動能。蔡英文隨後和摩依士共同簽署聯合公報，重申政府肯定海地共和國總統「改變列車」倡議，並表達提供協助的意願，包括資助大型合作及其他共同利益領域計畫。

雙方元首也達成共識，將建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，60天內共同規畫海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件；摩依士則承諾「會致力強化友誼及休戚與共的情誼」。

(中國時報)