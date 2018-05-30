百姓論壇 召開在即陸官員來台全遭拒

2018年05月30日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 蕭承訓 、鄭毅／台北報導 、鄭毅／台北報導

海峽百姓論壇在兩岸輪流舉辦，今年第10屆台灣舉辦，雖無涉政治，但仍遭以「統戰」為由，禁大陸10名公務員來台。圖為2015年第7屆論壇「閩台同姓氏青年學生交友對接活動」上，來自高雄與與武夷山的廖姓同宗，結成好友並互贈聯繫卡。（中新社）

蔡政府為反制大陸外交施壓，決嚴審大陸官員來台，已開出第一槍？就在第10屆海峽百姓論壇舉行前數日，台灣百姓文化交流協會理事長吳榮元受訪證實，論壇每年在兩岸輪流舉辦，今年輪到台灣，但很遺憾，今年10位大陸公務團人員來台申請，全被移民署拒絕，其中包括大陸全國台聯副會長紀斌。

統戰嫌疑 陸委會不放行

據了解，移民署每周二的聯審會近期氣氛很不同，儘管與會教育部、經濟部等單位多半未表意見，但陸委會代表認為，交流團行程具「統戰」嫌疑，最後聯審決議不許可。

第10屆海峽百姓論壇6月2日在新竹舉辦，吳榮元指出，論壇從2008年前後台灣赴陸尋根風潮凝聚後開始，由雙方姓氏源流研究會合辦，主題是「兩岸同根，閩台一家」，展現兩岸中華文化傳承、慎終追遠之意。

吳榮元說，本屆論壇亮點在介紹歷史上較著名的族規家訓，如朱熹朱子家訓、鄭成功的鄭家家訓等，體會弘揚其中的中華文化精髓，也剛好反擊最近「去中國化」的作為。他說，「台灣若去中國化，台灣人的精神文明將空洞化、虛無化，這很危險！」

改由民間人士 代表出席

吳榮元遺憾表示，今年包括全國台聯、中華海外聯誼會、中華文化學院等大陸主辦方指導單位10名公務人員，申請2個多月後，上周被移民署告知「全員被拒」。只有民間的福建姓氏源流研究會、宗親人員用自由行來台，屆時將由他們代表陸方出席。

吳榮元說，前年在新北舉辦時，就有高層級大陸官員「被卡」，今年則一律不准，兩岸交流「不是用政策壓得了的，硬壓只能迎來民意反彈。」

切斷文化臍帶 民意反彈

對此，台灣兩岸關係發展促進會總會長鄭昭明說，台灣多是從福建遷移來台的人，兩岸血緣、族群、文化根本扯不上政治，如今蔡政府認為籌辦海峽百姓論壇是大陸統戰，完全是把政治與文化混在一起，要將兩岸文化從中切斷，在他看來實在非常心痛。

吳榮元強調，不會因大陸官員來台「被卡」就不辦活動，今年無論政府是否阻擋，兩岸民間姓氏宗親活動都會一直辦下去。」

蔡政府嚴審陸團做法引旅行業者不滿，台灣品牌旅遊文創協會理事長張玉成直言，這不啻是自絕於外，因參訪團是兩岸官員及菁英人士交流最佳平台，台灣旅遊市場要靠交流，引領介紹推廣台灣旅遊文化，畫地自限或高門檻只會讓台灣的路越走越窄。

(中國時報)