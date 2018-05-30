大陸逆勢操作 推落地招待團

友善列印
中國時報
鄭毅／台中報導

兩岸關係深陷泥淖之際，台灣祭出嚴審大陸參訪團反制，大陸則逆勢操作，各地台辦系統透過台灣民間組織或陸配，推落地招待團，友善又熱情張開雙手，歡迎台灣民眾走進大陸，了解大陸，親睹大陸各種建設和進步，且以友善接待，讓不少台灣老百姓心動，希望有機會透過這樣的安排，進一步了解對岸。

最近大陸各地台辦系統透過台灣各民間組織或家鄉陸配在台發出訊息，懇切招募屬於老百姓的落地招待團。如過去多以大學生為主的夏令營，今年則是以一般民眾為主，如「兩岸四川經濟文化交流協會」暑假夏令營，以鼓勵兩岸互相交流體驗，活動8月20日至27日，為期8天7夜行程，以國中生為主。

台中市山東同鄉會招的是由山東省即墨市台辦的尋根之旅。中華婦女黨提名參選台中市議員的陳習珍，是來自四川陸配，也積極邀四川落地招待團。廈門6月有海峽論壇、江蘇紫金山峰會論壇，參加民眾全部落地招待。全國台聯2018年兩岸婚姻家庭電子商務活動研習班活動，選擇在福建省廈門市和東山島舉行，參加對象以兩岸婚姻家庭成員（含成年子女），學習電子商務專業。

曾參加過廣西落地招待的彰化市民王宜慈說，參訪讓她回味不已，餐餐吃的都是當地美食，有一餐還是央視《舌尖上的中國》曾報導過的。

到過江西的林正忠說，連接幾天坐在遊覽車上一路通行無阻，為讓出席的台胞能有更好旅程，部分較會塞車的路段還安排警車前導；拜訪福建泉州的李芹，從一上車即對口若懸河、舌燦蓮花的地陪導遊讚不絕口，後來才知該導遊在全市排名第一。

蘇州宋姓台辦指出，為讓台胞賓至如歸，一定讓來訪的人吃好喝好玩好；對來訪人員提出的參觀學習、刺繡、台青文創基地等，會盡量配合，做好聯繫和陪同，讓台胞能對大陸有更深了解。

(中國時報)

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