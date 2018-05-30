新聞透視－鞏固邦交 應有大戰略布局

2018年05月30日 04:10 中國時報 崔慈悌

台灣1個月內失去兩邦交國，外交部急著邀請邦交國來台固樁，海地一來就開口要貸款要投資，可預期其他國家也會趁機加碼，對開發程度較低的邦交國，台灣錢要怎麼花、值不值得投入，應要有整體布局的大戰略。

蔡政府上任兩年來痛失4邦交國，斷交模式和政府反應如出一轍，都是痛批大陸「金錢外交」，怪罪斷交國「見利忘義」，卻未站在友邦立場思考，其實他們只是想盡速步入現代化，誰能許他們一個未來就靠向誰。

儘管政府認為大陸與這些國家建交，目的是在挖我外交牆角，但資本雄厚國家在第三世界的玩法，本就是靠金錢換取他們所需原物料或戰略要塞，雙方是互利關係，聰明的做法是對友邦投資，也要估算實質回報。

以日、韓為例，長期以來在東南亞、非洲、拉美推動移民和經濟策略，以政府之力協助企業根植當地，甚至掌握該國經濟，透過大戰略布局，讓企業不僅獲利，也拓展該區的影響力。

同樣，大陸的錢也不是亂丟，無論擁有運河之利的巴拿馬，還是西非地理心臟的布吉納法索，都具戰略地位，大陸與這些國家建交，無異搶進發展的灘頭堡。

大陸協助這些國家發展基礎建設，從鋼筋、水泥到工程的興建，由大陸國營企業一條龍包辦，壯大了這些事業投資海外的實力，也加深這些國家的倚賴，投進去的錢，終有一天可連本帶利討回。

台灣企業不是沒實力，甚至比起大陸僵化的國企更有能力，但沒有政府保證作後盾，也沒有整體戰略布局，遠赴中南美、非洲等地，不僅風險高也難成氣候。

台灣要鞏固邦交，必須從整體戰略角度，以第三世界國家的心態重新布局，一方面讓邦交國了解，他們與大陸建交，只是眾多邦交國中的一粒沙，難以顧及，但對台灣而言卻是珠寶，從基礎建設到經濟發展都可為他們「全面體檢，量身訂作」。

另方面，把這些友邦視為前進區域的灘頭堡，以政府之力，協助企業開拓新市場，並藉機壯大，培養本土企業到海外搶標實力，同樣是丟錢，卻不是金錢外交，而是投資。

(中國時報)