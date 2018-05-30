螳臂擋車阻交流 涉台學者認愚蠢

2018年05月30日 04:10 中國時報 藍孝威 ／湖北報導 ／湖北報導

民間舉辦的「海峽百姓論壇」邀請10餘位大陸公務人員來台，但陸委會認為有統戰嫌疑因此不予許可。大陸涉台學者包承柯表示，民進黨政府有如螳臂擋車，一再出手阻止兩岸交流的行為，是非常短視的做法，愚蠢至極。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，民進黨政府表現出來的舉動，明顯並不希望兩岸進行交流，但兩岸究竟要回到大三通前的隔絕狀態，還是要保持互動交流，民眾內心是清楚而雪亮的。

包承柯表示，兩岸應通過各種方式拉近彼此聯繫，雙方雖然在政治上有分歧，但是民間的交流依舊非常熱絡，可惜台獨分裂分子被民粹思想主導，杯葛大陸團到台灣訪問，是非常短視的做法，「此舉會同時加深大陸和台灣民眾對台灣當局的反感，除此之外，毫無正面效果。」

包承柯認為，現在網路訊息如此發達，台灣民眾可輕易得知大陸現況，不是民進黨政府阻礙幾個大陸代表團來台，就可阻擋和改變的。「不讓大陸團赴台，只會加深各界對蔡當局的不滿。」

除了阻擋大陸公務團赴台參加「海峽百姓論壇」，蔡政府也禁止國民黨派曾永權和林中森赴大陸參加海峽論壇，包承柯認為，民進黨當局無視於現實，以各種方式杯葛兩岸民間交流，像極了螳臂擋車，非常愚蠢。

「已有超過百萬的台灣民眾在大陸就業、求學、生活，每月還有上萬人次商旅來往於兩岸之間」，包承柯說，民進黨當局阻止得了嗎？相反的，愈阻止只會讓更多民眾失望，選擇西進發展。

(中國時報)