非法赴陸被揪出 壓垮吳茂昆

2018年05月30日 04:10 中國時報 林志成 、 周毓翔 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

「大學自主」、「挺管用的」黃絲帶，一路進到吳茂昆辦公室，抗議政治黑手伸進校園。（本報資料照片）

教育部長吳茂昆辦公室，平時就顯得有點空空蕩蕩，座椅後方的書架空空如也，好像原來就沒打算久待的樣子。（王英豪攝）

吳茂昆爭議行為及言論

教育部長吳茂昆爭議不斷，國民黨立委柯志恩上周質疑他非法赴陸，是促使他下台的最後一根稻草。吳茂昆昨發表聲明說，過去1個多月來，遭受嚴重的汙衊與羞辱，他決定以最高道德標準請辭。他就任僅41天，是最短命的教育部長，也是第二個因為管案下台的部長。

柯志恩質疑 吳是「被請辭」

行政院長賴清德昨天下午依慣例在會期最後一次院會前往立法院致意，賴清德表示，吳茂昆部長在上周末，透過卓榮泰祕書長向他請辭，昨天早上又通過了電話，「我贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此接受辭職。」

柯志恩表示，民進黨警覺到吳茂昆個人的爭議以及教育部「卡管」事件已經嚴重威脅到年底選情。依照吳茂昆的個性，應該不是自己求去，而是「被請辭」，這是民進黨為了拚選舉做的止血動作。

吳茂昆4月19日接任教育部長後，27日就拔除管中閔台大校長的當選資格，引起社會譁然；加上他在東華大學校長任內溢領獎助金及給自己加薪等爭議，社會不斷有要求他下台的聲音。對此，他總是回覆，「假如我被發現違法就下台」。

被發現違法就下台 成真

5月24日柯志恩在立法院質詢指出，吳茂昆任職國科會主委期間，2005年10月間赴大陸蘇州參加「國際科學理事會」第28次大會，隨後以美國國家科學院海外院士的身分，私下轉前往杭州參加「高新技術高峰論壇」並發表演講。

柯志恩說，吳茂昆到大陸蘇州有事先通過申請，但轉往杭州則沒有，依「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，吳茂昆私底下到杭州，已經違法。

吳茂昆當時改口回應「那要看院長要不要我下台」。科技部事後也表示，對於吳茂昆是否非法前往杭州參加「高新技術高峰論壇」，未有相關資料可資核實。

吳茂昆否認自己是為了執行「拔管」才接任教育部長，對於柯志恩的指控，吳茂昆說，當年同時申請前往蘇州及杭州參加學術會議，而在行政院回函中，對於香港科大在杭州所舉行的國際會議並未准駁。他承認未獲行政院同意就前往杭州參加學術會議，這可能涉及違法。

之前楊念祖擔任國防部長6天就下台，吳茂昆則撐了41天，是有史以來任期第二短的部長，卻是最短命的教育部長；吳也是繼潘文忠後，第二個因為管案下台的教育部長。

(中國時報)