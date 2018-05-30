龍應台懇求蔡總統 別敗壞台灣教育

2018年05月30日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 、 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆29日請辭獲准，多個教育團體表示不適任教長「已耽誤全國教育41天」，並認為吳下台是行政院長賴清德表示負責；作家龍應台則沉痛表示，吳茂昆是該走，因為他根本就不應該上台，但科學家培養不易，吳茂昆下台除了他自己極度缺乏政治智慧，但最可惡的是任命他的民進黨政府。

台大代理校長郭大維昨天僅在受訪時表示「祝福吳部長」，未再回應。另根據親近管中閔的知情人士表示，管中閔日前已有耳聞，對此並不意外，但因吳茂昆並非政治拍板拔管的要角，管中閔不必也不會對此表示意見。

國教行動聯盟、中華語文教育促進協會及各縣市家長協會等全國共31個教育團體29日發表聯合聲明，重批吳茂昆失德、失格、失職、失言、失態，完全不適任教育部長，已耽誤全國教育41天，對於吳下台，除了表示歡迎，也肯定行政院長賴清德願意負責。

「不意外但又很意外！」多次參與台大自主聯盟活動的台大政治系教授蘇宏達表示五味雜陳，一方面為吳茂昆感到惋惜，吳茂昆畢竟也是個院士，當過國科會主委、中研院所長，這都是學術界很高的榮譽，卻被糟蹋掉；他也感慨現在的政府對人才、對學者，不管是管中閔、吳茂昆，都是用權謀去計算，相當不尊重。「看不到國家大的政策，令人憂心，卻用這麼大的力氣去拔管！」

但蘇宏達也認為吳茂昆請辭不表示民進黨政府要清理拔管戰場，因此也不期待政府會改變，畢竟管中閔人事案不只是教育部的事。至於台大自主聯盟該走的節奏還是會繼續走，「我們是堅持一個價值和制度。」

作家龍應台則在臉書沉痛表示，每個重要科學家都是「國家的寶貝」，吳茂昆的折損，肇因民進黨政府草率行事，事先不做功課，查清對象的行事風格及「清白」細節，爭議風雨中，倉促出手；她並懇求蔡總統不要敗壞台灣教育：「請為台灣保住一塊淨土」龍應台表示，她看到消息很傷痛，「他（吳茂昆）該走，因為他根本就不應該上台。」

(中國時報)