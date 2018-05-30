信任度低到爆 連綠營都不信他

2018年05月30日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

自傲沒做過錯事的吳茂昆接教育部長以來負評四起，據《美麗島電子報》民調顯示，當民眾被問到是否信任吳茂昆，高達50.3％表示不信任，信任僅12.6％；且即使是「泛綠」選民，信任他的比例也只有28.5％，還低於不信任的36.1％。顯示這位教育部長是連民進黨自己人都質疑。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，吳茂昆的超低信任度是其來有自，因為近期以來，他就陸續聽見綠營人士對吳茂昆大表不滿；如今民調出爐，只是印證事實，而這也使得行政院很難不做些事來設下停損點，否則蔡政府的民調勢必將雪上加霜。

《美麗島電子報》5月國政民調顯示，對吳茂昆表信任的比例為12.6％，不信任為50.3％，另有37.1％未明確回答。

若以「政治立場」交叉分析，會發現在「中立／看人不看黨」的選民，信任吳茂昆的比例低到只有6.4％，另有50.6％不信任。即使是「泛綠」選民，不信任的比例也高於信任，其中，有36.1％不信任，28.5％信任。

由於吳茂昆所牽動的主要爭議，就是全國最高學府台大的校長遴選案，讓他的一言一行更受全國矚目。以「地區」交叉分析時，會發現對吳茂昆信任度最低的區域在台北市，僅7.9％信任他；但即便是民進黨大本營的雲嘉南、高屏地區，對吳茂昆的信任度也都不超過2成，分別是落在17.9％、15.0％，不信任度則都趨近5成。若以「年齡」交叉分析，也可看出近年來相對支持民進黨的「20至29歲」年輕人，信任吳茂昆的比例僅12.9％，不信任則高達59.1％，形同有近6成的年輕人對這位全國最高教育行政首長是抱持質疑態度。

該民調是在5月23至25日進行，成功訪問1072人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差為正負3.0％。

(中國時報)