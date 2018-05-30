放過自己 也放教育界一馬

2018年05月30日 04:10 中國時報 林志成

教育部長吳茂昆上任後，因為「拔管」不獲社會認同，加上個人言行具高度爭議，外界不斷要求他下台，連民進黨立委都坦言「快抓狂」。他是歷年最不孚眾望的教育部長，僅當了41天就下台，他自己免再受折磨，也是放教育界一馬。

吳茂昆4月19日上任後，僅用了9天時間，27日就拔除管中閔的台大校長當選人資格，但由於「拔管」理由太過牽強，高教界人士群起抗議，進一步發生「新五四運動」。

吳茂昆個人爭議甚多，如國科會主委卸任後的5億補助案，在東華大學校長任內溢領獎助金、自己提案加薪近300萬元、自己請假自己 核且請假天數達6成、未經同意到美國開公司並擔任股東、未經同意即拿東華大學專利生產牟利等，顯然公私不分、圖利自己。

吳茂昆上任後的言行讓教育界人士不敢恭維，他說「自己沒做錯過事」，造成教師不知怎麼教學生，網路因此出現「人非茂昆，孰能無過」的揶揄用語。有8萬教師會員的全國教師工會總聯合會，還發起「518搶救教育部行動」，要求吳茂昆下台。

吳茂昆過去1個多月來每次到立法院進行施政報告，國民黨立委就大刑伺候，大批人馬在會前就拿著牌子要他下台，之後還圍繞在他座位旁叫罵，他常無法開口談自己對教育的想法，接受到的只是無情的羞辱。

面對這樣的教育部長，民進黨立委也感到無力，他們沒有積極護航，有時只是坐在一旁看國民黨立委羞辱吳茂昆。甚至，連民進黨立委吳思瑤質詢吳茂昆時都表達不滿，直言「你的表現讓我抓狂」，要求他要專業一點。

台灣是個重視教育發展的國家，社會認知的教育部長，應該是位謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的人，但吳茂昆完全打破這種既有印象，對教育界造成相當大的衝擊。

吳茂昆不是一個適格的教育部長，但他在辭職聲明時還說「以最高道德標準請辭」，真是讓人無言以對。不過，他終於下台了，教育界可以擺脫夢魘，但還需要一段時間才能恢復元氣。

(中國時報)