8萬警消海巡調薪 月增1370元

2018年05月30日 04:10 中國時報 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨天三讀通過《警察人員人事條例》修正草案，由於政院採用立委版本，受惠對象擴及至中階警官，基層警消每月約可加薪1370元，警政署統計，未來3年警消、海巡人員受惠者約8萬人。

藍執政曾提案 遭批錢坑

國民黨立院黨團書記長李彥秀說，國民黨執政時，曾提出警消加薪案，卻被在野的民進黨批評為「錢坑法案」，此次民進黨火速通過立委版，顯示民進黨的昨是今非，一切為了政治操作。

行政院為化解警消人員對年改的怨氣，緊急在25日院會通過《警察人員人事條例》關於「俸表」的修正草案，由於尚須會銜考試院，才能送立法院審議，而昨日是立法院本會期最後一次院會，原本被認為不可能完成三讀。

新聞見報後，蔡英文總統對此表達關切，要求加快立法，行政院長賴清德前晚邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、考試院銓敘部長周弘憲，及民進黨團總召柯建銘等人協商，達成共識，支持已完成初審的立委段宜康版本，並於昨日立院三讀通過。葉俊榮說，這是在6月15日警察節前夕，對勞苦功高的警消同仁最直接的肯定。

總統下令 匆匆完成立法

段宜康版本與政院版主要差異，政院版是鎖定「資深基層」警消，警正四階以下加薪每年約7億元，段版則是加入警正三階加薪案，嘉惠對象擴及中階警官，將其最高俸額提高到550，調整後未來3年共新增8119人受惠，政府每年將為此增加約1.5億元支出。

內政部表示，新法將警消人員警正四階以下及警正三階人員最高年功俸各提升1級，現職每人每月可加薪1370元、1375元，每年約增加1萬9千多元，退休後每月約增加1644元及1650元，每年約增加1萬9千多元。

警正四階以下基層警消第1年立即受惠同仁約有2萬8242人、第2年增加1371人受惠、第3年起增加873人不等之人數。警正三階的同仁第1年受惠的有4439人、第2年增加3366人受惠、第3年增加314人。

民進黨立委周春米表示，日前國道第四警察大隊兩位員警執行工作遭撞殉職，桃園敬鵬工廠大火6名消防員殉職，再再顯示出警消工作的危險性。

民進黨立委蔡適應說，過去幾年警消因公傷殘人數總計為904人，這反映出警消人員長期在高危險、高風險的狀況下工作，警消待遇調整有其迫切性。

(中國時報)