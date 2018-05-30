債留子孫 3年後每人背債38萬

2018年05月30日 01:15 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統執政2年，學者專家指出，政府既進行年金改革，又推動稅改降稅，同時啟動8年8400億元前瞻建設，財務規畫自相矛盾，而財政赤字越來越嚴重，3年後，平均每人為政府背債38萬元，甚至哪天發生重大災害，可能會沒錢救災，因此呼籲訂立更嚴格的《財政紀律法》，以嚴格規範政府支出。

國家政策研究基金會昨日舉辦「蔡政府兩周年債留子孫」記者會，國政會財政組召集人朱雲鵬指出，國內20到64歲工作人口平均每人負擔中央政府1年期以上公債餘額，從105年的33萬7050元，到110年執行完第一期前四年前瞻計畫時，將暴增為38萬1044元。

立委賴士葆質疑前瞻計畫最大贏家是日本直接間接持有36％股份的台灣車輛公司，蔡政府強推前瞻，可說是為日本量身訂做，滿足日本的利益，且為地方選舉綁樁布局。

立委曾銘宗批評蔡政府的作法債留子孫。他指出目前中央政府舉債額度只剩3千億，如果台灣發生重大災害，民眾連救命錢都沒有，九二一地震救災就花了1000億，莫拉克花了1200億，應該留更多餘裕以備不時之需。

曾銘宗表示，民進黨政府提高遺產稅、贈與稅做為長照經費，一年收220億元，但衛福部估計有80萬國人需要長照，一人每年需要15萬，總計1200億，200億根本不夠。以日本、南韓為借鏡，初時也是以稅收支撐長照，但後來皆改為保險制，呼籲政府效法。

前瞻建設計畫上路1年，曾銘宗亦盼政府及時回頭。他說，軌道花費占4200億，但很多縣市沒有足夠人口密度支撐運量，建得起養不起。地方配合款的舉債額度只剩3千億，但前瞻地方配合款需3700億，「所以前瞻軌道完成日，就是地方財政破產時。」

台南首府大學講座教授韋伯韜批評蔡政府錢沒用對地方，台北市一堆危樓，多年沒有蓋電廠、水庫，這些都比前瞻計畫更需要用錢。

淡江大學教授聶建中則表示，他是台中人，台中公車10公里內免費搭乘，尚且無法滿載，未來如何可能讓輕軌有足夠的人搭乘並獲利呢？希望不要債留子孫，除非上帝丟錢下來。此外，聶建中認為，核四停工不用，若拆掉又要花大錢，屆時電價上升，由全民承擔。

(中國時報)