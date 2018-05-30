卡奴喘口氣 扣薪須留1.2倍生活費

2018年05月30日 01:15 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

卡債族可望稍減壓力！立法院院會昨三讀通過《強制執行法》修正草案，明定強制執行扣薪至少留有每人每月最低生活費1.2倍的數額，並可隨撫養親屬調整。以台北市為例，債務人可保有1萬9388元，若有共同生活親屬，也準用1.2倍計算，並依扶養義務人調整。

卡債族若貸款繳不出來時，會遭到法院強制執行時，現行的《強制執行法》已明定，若債務人依法所領的社福津貼、補助不得被強制執行，但司法慣例多是以扣押薪資3分之1為基準，未考量債務人是否有親屬及生活負擔，常讓債務人及親屬的生活陷入困境。

立院昨修正《強制執行法》，明定對債務人強制執行時，需先扣除其生活必需，費用以近1年衛生福利部或直轄市政府公告當地每人每月最低生活費1.2倍計算，並斟酌債務人其他財產；不過新法也明定，如果法院斟酌債務人與債權人的生活狀況有其他情事，認為有失公平，則不受最低生活費的限制。

提案修法的藍委曾銘宗表示，現行的《強制執行法》並未規定，債務人遭受強制執行時基本生活費要被扣除多少，導致實務上都被扣除薪資的3分之1，恐讓債務人及其家屬的生活陷入困難；很多年輕的卡債族因為擔心被扣薪，甚至不願出來工作。

曾銘宗說，每人每月最低生活費1.2倍隨各縣市不同，台北市為1萬9388元，新北市是17262元，債務人可視撫養親屬按比例加乘，讓強制執行扣薪至少保有一定生活費，不僅可保障勞工及親屬生活權益，也能讓法院執行時有明確化的標準。

藍委吳志揚說，法院在強制執行時，應留有每月最低生活所需，避免債務人永遠無法翻身；過去曾有卡債族月入25K但每月還款22K的案例，生活陷入困境，新法修正後，可避免此類狀況。

(中國時報)