新聞透視－修法亂了套 全為選前送紅包

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中國時報

為了替年改案滅火，立法院會昨三讀通過《警察人員人事條例》俸表修正，嘉惠警正四階及三階警消共約8萬人，結果看似皆大歡喜，但改革偏離設定目標，加薪案只坐實政客的警察節大請客。

警消危勞眾所周知，藍綠不論誰執政，都需要警消維持國家機器運作，在既有年改基礎上，提升「資深基層警消」待遇原本無可厚非。內政部長葉俊榮在最初提出加薪案時，目標明確，強調鎖定「資深基層」警消，也就是被俗稱為警界「士官長」、「老芋頭」，希望即使升不上巡官，也可享有巡官待遇，提振基層士氣。

這項改革，原被葉俊榮形容為「精準面對年金改革對警消的影響」，但改革案因為行政部門錯估立法時程，在緊急以民進黨立委段宜康版三讀後已然變質。

內政部圖以加薪案為年改案滅火原即治標不治本，加薪案改現役不改退役，嚴格來說只是縮小打擊，減少對現役警消的衝擊，以國家有限的資源，鼓勵最需要鼓勵的階層。

以政客的觀點來看，案子過了，警消明年開始加薪，年底選舉朝野雨露均霑，誰也不得罪警察，但問題不在多花一點錢，讓「老芋頭」以外的中階警官受惠，而是既稱「精準面對改革」就不該是挾帶其他階層，在選前紅包大放送，就因料定在野黨不敢阻擋此案，讓執政黨即使修法荒腔走板仍有恃無恐。

真改革，必須有其目的，不該花的，一毛錢也不該慷納稅人之慨，增加警政三階加薪，政府每年多支出1.5億元，現在讓政客拿著納稅人的血汗錢揮霍，嘉惠原本不在這波改革目標的警正三階人員，難道更高階的警消幹部就不會抗議，自已不需要被提振士氣？

政院捨正常程序，不待修正案會銜考試院，單純以警察節送大禮的心態，放棄研議多時的版本，那些財務精算、俸表衡平、改革理想，全然不如賴揆一個傍晚的跨部會臨時討論，那麼，行政院會、考試院會還有何用？

(中國時報)

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