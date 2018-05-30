企業排放有害物 最重判7年

2018年05月30日 01:15 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

2013年日月光在高雄市後勁溪排放廢水被高市府開罰，但卻因為《刑法190-1》關於排放有害物的刑責，在「致生公共危險」部分界定模糊，無法處罰業者。因此立委提案修法，刪除「致生公共危險」的文字，廠商只要有汙染空氣、土壤、河川，就可處7年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣1500萬元以下罰金。

2013年日月光被高雄市環保局抽驗出在後勁溪排放強酸液體，高雄市府開出60萬元罰鍰，但在刑法流放毒物公共危險罪部分卻判決無罪。

綠委李俊俋在初審時就指出，日月光大量排放廢水，但找了中山、成大、交大、海科大等大學，通通都拒絕判定，最後判定竟是難以認定與日月光排放有因果關係，才依廢棄物管理法處理，罰款了事，社會無法接受。

提案的綠委段宜康指出，我國《刑法190─1》規定「汙染空氣、土壤、河川或其他水體，致生公共危險者」之要件，但是在實務上為具體危險犯，檢察官必須證明「致生公共危險」以及如何證明是項公共危險之發生與行為人之汙染行為間具有「因果關係」，在實務上運用之實用性降低。

立院三讀通過修正條文規定，一般行為人如果汙染空氣、土壤、河川或其他水體，處5年以下有期徒刑，並新增拘役、科或併科1000萬元以下罰金，因而致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，所犯顯著輕微者不罰。

廠商或事業場所汙染空氣、土壤、河川或其他水體，可處7年以下有期徒刑、拘役、科或併科1500萬元以下罰金，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者處3年以上、10年以下有期徒刑。

(中國時報)