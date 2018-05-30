ETC抓超速 交通部挨批搶錢

2018年05月30日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

還在背國道照相機位置？未來將無處可躲！交通部欲增加科技執法範圍，計畫在國道推行以ETC「區間平均速率」抓超速，執法不再侷限於照相機，而是讓全線超速無所遁形，違規駕駛無法再心存僥倖。這項創新之舉引發民眾質疑政府「搶錢」。

萬里隧道測速 7月先行

區間平均速率是指車輛行經某路段兩點之間，除以行駛時間，得到平均速率。新北市警方計畫從7月1日起，於萬里隧道兩端設置車牌偵測設備，率先使用區間平均速率科技執法。

交通部道安會昨日證實，與新北市政府合作的區間平均速率抓超速模式只是起步，第二階段將推廣到機車事故較多的山區道路，例如台3線苗栗路段、北宜公路、台北市仰德大道等；第三階段則是在高速公路試辦，以ETC門架的車牌辨識單元抓嚴重超速。

高公局去年底分析國道嚴重超速概況，9月、10月發現31輛車嚴重超速，再與警方開單資料比對，警方抓到的僅14輛、比例約45％，顯示ETC確實有能力取締超速。

減少警察風險 科技上路

4月23日發生的2名國道警察遭大貨車追撞事件，府院及立委都認同應多使用科技執法，減少警察暴露在風險中的機會。道安會5月18日邀集高公局、公警局、遠通電收及專家學者，針對疲勞駕駛、科技執法議題作討論。

道安會執行祕書謝銘鴻說，幾年前就有人建議用ETC來執法，但當時電子計程收費剛起步，時機並不佳。

陸荷義英法 早就在做

謝銘鴻強調，區間平均速率執法並非台灣首創，國外很早就在做，包括中國大陸、荷蘭、義大利、英國、法國、瑞士、南非等，實施後減少了33％至85％不等的超速行為；義大利更發現，當車速趨於均勻，有助於提升空氣品質。

「推行ETC的目的是收取通行費與交通管理，不該是拿來抓違規！」用路人不滿的說，政府利用新科技把用路人當提款機，用大炮抓小鳥，不是搶錢是甚麼！

謝銘鴻表示，取締的目的是要讓駕駛有警惕，而非收罰款，相信大多民眾能夠理解嚴重超速對用路人的威脅，必須繩之以法，交通部也願意花時間與社會溝通，拿出數據說服民眾。

(中國時報)