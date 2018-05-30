隱私恐受侵犯 適法性須釐清

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中國時報
／台北報導

交通部希望透過ETC執法抓國道嚴重超速，但「取締」與「行車紀錄」若劃分不清，恐違反《個資法》侵害人民權益，道安會認為問題不大，但坦言需要時間溝通。學者指出，使用科技執法是趨勢，但適法性應釐清。

根據《個資法》定義，用路人的通行路段，是透過車牌號碼產生連結的社會活動資料，視同為個資。也就是說，民眾的車程紀錄、eTag扣款受到法律保護，交通部使用ETC取締違規，容易引來侵犯隱私的質疑。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，ETC存有數百萬的駕駛資料，這套系統本意是用來做電子收費，若接下來要用來執法，交通部要先想辦法如何避免遠通電收取得過多駕駛資料，適法性也得釐清。

根據交通部與遠通電收的契約規範，遠通須提供資料給交通部做交通管理，目前的匝道儀控、交通時間預測等資訊，都是透過ETC大數據分析出來的；至於執法可不可以算交通管理的一種，交通部內仍有歧見。

道安會執行祕書謝銘鴻認為，取締超速並不會動用到民眾的車程紀錄，而是透過車牌辨識指認違規，不會出現侵犯隱私的問題。他舉例，高公局可以把ETC蒐集到的資訊，提供資料給警局開單，這樣的做法與民眾平常的檢舉沒有不同，且是從公共利益角度出發，不違反《個資法》。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢則指出，使用科技永遠都有隱私權的問題，若真的要談，固定式照相機也會牽涉隱私，ETC用來執法不該被小題大作，但也應審慎為之。

(中國時報)

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