5月如盛夏 昨用電量史上第6

2018年05月30日 04:10 中國時報 王莫昀 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

用電量歷史前10高排名

空梅、熱浪來襲，用電狂飆，最高用電量在昨日下午1點37分達3632.86萬瓩，連續第2天刷新今年用電第1高、歷史5月用電第1高紀錄，並罕見擠進史上尖峰用電量前10名、排名第6高，備轉率達2.89％，這也是史上前10名中，唯一不是在7至9月出現的紀錄。此外，衛福部最新統計，截至28日，本月熱傷害就診人次較去年整個5月「超過1倍」。

台電老員工指出，氣溫飆升破百年紀錄，用電量如同盛夏。「有印象以來，5月用電從未擠進前10名。」

日前中火裝置容量55萬瓩的8號機再熱器故障，已於昨日搶修完畢清晨歸隊，但28日晚間台塑化汽電共生廠A號機也出現故障，影響約50萬瓩，以致昨日備轉容量率僅剩2.89％，備轉容量約104.93萬瓩，距限電警戒紅燈門檻僅剩14.93萬瓩。不過，台電主管指出，6月初大林、通霄電廠新機組將加入供電，供電約將多出120多萬瓩，另核二2號機若能也順利併聯，7、8月備轉容量率可望維持在6％。

今年堪稱史上最熱5月，衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，截至28日，因熱傷害就診達到335人次，相較去年整個5月「高出超過1倍」；此外，從上周五起，因熱傷害被送醫者，已連4天超過20人。

酷熱天氣，戶外、工廠的工作者最辛苦，周邊醫院也「最有感」，鄰近彰濱工業區的彰濱秀傳醫院，其急診室就連3天，均收到有生命危險的中暑患者；彰濱秀傳醫院醫療副院長王宗倫說，3名患者送達急診室時，體溫均超過41度、意識昏迷，有器官衰竭的風險。

王宗倫強調，長時間處在高溫豔陽下，或在通風不佳的環境下工作或運動，都可能讓人體體內的溫度調節系統失控，包括沒空調的工廠員工、學校學生，或戶外的體力工作者，都是高危險族群，民眾務必要適時補充水分和電解質；他強調，站在醫師的立場，高溫確實會危害健康，政府應慎重考慮「高溫假」的必要性。

考量到高溫的日子可能會持續一段時間，衛福部國健署提醒，民眾出門穿著應以輕便、淺色、寬鬆、透氣為主，每天最少要喝到2000c.c.，且務必要適時的喝，而不是等到「覺得渴」才喝。

(中國時報)