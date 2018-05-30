腸病毒人數攀升 流行高峰將至

2018年05月30日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

腸病毒疫情隨著天氣高溫發燒！就診人數「大躍進」，上周新增2例重症，目前累積9例重症創下3年來新高，全國112班停課也是今年單周最多，疾管署研判這幾天就會進入腸病毒流行高峰，疫情至少延燒2個月，民眾注意防範。

疾管署疫情中心統計，國內上周（5月20日至5月26日）腸病毒健保門急診就診共有9815人次，較前一周跳升22.1％，由於腸病毒疫情已經連續6周攀升，預計這幾天就會進入流行期。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前高溫溼熱適合腸病毒發展，上周就診人次將近去年同期2倍，顯示今年疫情嚴重，家長務必留意小孩，感染腸病毒要及早就醫，否則病情嚴重將有器官衰竭的可能性。

上周國內新增2例併發重症，使得今年累計9例腸病毒併發重症，高於去年同期（2例）及前年同期（8例），改寫3年來新高紀錄，這2名重症個案分別為中部1歲男童與2歲女童。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，1歲男童感染沙克奇病毒A16型，5月初曾因手長水泡、嘴破就醫住院，出院當晚因發燒、腹瀉症狀再次住院，後續出現左下肢無力。而2歲女童5月上旬因為咳嗽、食慾下降、發燒等情形多次就醫，檢驗為克沙奇病毒B3型感染。

羅一鈞指出，上周全國因腸病毒疫情而停課班級有112班，這是今年以來單周最多停課班數，分別是幼兒園81班、國小15班與托育機構16班。

另外，今年以來國內共有3例日本腦炎確定病例，分別為高雄市2例與屏東縣1例，高雄2例為今年首次群聚感染，2人住家相距不到2.5公里，每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。

疾管署呼籲，接種疫苗是最好的防範，目前全國常規日本腦炎疫苗施打3次的「基礎劑」接種完成率為92.9％，仍有約1萬5000名幼兒有待完成接種，年滿15個月以上可至衛生所接種，避免感染日本腦炎。

(中國時報)