原民會挹注6千萬 振興花蓮觀光

2018年05月30日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

年初花蓮地震重創當地觀光業，遊客銳減，政府接續提出觀光產業重建及旅行業補助等相關因應措施。原民會昨（29）日宣布，將透過花東基金挹注6千萬元，補助花蓮縣政府執行「花蓮縣原住民產業行銷」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民一部落一亮點計畫」與「花蓮縣產業聚落推展計畫」等4項方案。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，花蓮的部落風光一直是國內外旅人來台灣遊玩的首選，他出生的故鄉玉里，有一周一會的「周會市集」、縣定古蹟「玉里神社」或「黑熊彩繪田」，許多好吃好玩又有趣的觀光景點，他一有空閒就返回部落田野鄉間重拾歡樂時光。

原民會表示，為振興花蓮震後旅遊產業，協助花蓮縣原住民族部落觀光復甦，並穩定相關從業人員生計，落實「花東地區永續發展策略計畫」，推動原住民族特色產業發展策略，將挹注6千萬經費，盼替花蓮原住民族部落觀光旅遊產業注入一劑強心針。

原民會指出，有別以往單打獨鬥的行銷模式，這次將帶領遊客體驗部落生活，分享部落不同於一般的旅遊模式，用一種深度的、慢走漫遊的、小眾的、與部落族人分享的生活旅行，冀望能帶領遊客深刻體驗原住民族與自然的和諧關係、工藝藝術的表現及部落產業發展的成果。

除此之外，原民會說，未來將與花蓮縣政府共同合作推動，期提升部落旅遊遊客人數，穩定族人生計，增加就業機會，強化部落接待能量與服務品質，建立屬於我原住民族旅遊核心精神。

(中國時報)