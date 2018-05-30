助企業留才 不應設500萬上限

2018年05月30日 04:11 中國時報 王莫昀 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立院昨三讀通過《產業創新條例》修正案。將來員工取得獎酬股票，只要持有股票且在公司工作2年以上，股票轉讓時可在「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者擇低計算課稅，但以500萬元以下為限，經濟部估計將有逾千人受惠。不過，工商界卻批完全弄錯方向，留才是要讓員工捨不得賣股，健全投資環境才是重點。

經濟部估計逾千人受惠

為提升留才能力，《產業創新條例》於2015年底就曾增訂條文，員工所獲分紅股票，5年內緩繳所得稅。但誘因不足，行政院再度修法。

昨天三讀通過條文規定，允員工分紅股票在500萬元以內，只要持有股票並繼續在公司工作滿2年者，轉讓時可按「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者擇低計算所得課稅。

工商協進會理事長林伯豐指出，通過是好事，但不應有500萬的限制，且最重要的是，政府應健全投資環境，包括供電穩定、電價合理等皆與企業競爭力息息相關，如果企業支持不下去，人才自然就留不住。

林伯豐籲健全投資環境

台積電發言人孫又文也指出，日前半導體協會向賴揆提出建言，當時賴揆即表示在推動《產創》修正案，如今三讀通過，表示業界的聲音政府有聽到。

不過，「對岸用升官、3至5倍薪水搶才，台灣的稅負減免，會有效果嗎？」另位科技大老直言，根本是弄錯方向，如公司有競爭力，股價後市可期，員工不會想賣股票。「真正留才是要讓員工捨不得賣股，願留下共同打拚。」

願景好員工就會留下來

但這位科技大老也說，除政府應協助企業改善投資環境外，企業本身也應自我檢討，通常存有員工遭嚴重挖角問題的企業，其實公司內部已有缺失存在，因只要企業具競爭力，即使薪水低一些，願景好，員工仍會選擇留下來。

根據經濟部資料顯示，適用《產創條例》過去緩繳措施的企業，在2016、2017年主要有電子、電子設備、IC設計、生技、批發零售、半導體、資通訊業等，受惠家數分別為10家與15家，各544人與595人，緩繳總額共10.12億。新制上路後可望增加稅收逾千萬元。

(中國時報)