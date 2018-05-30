助企業留才 不應設500萬上限

提升企業留才攬才籌碼，立院昨三讀通過《產業創新條例》修正案，給予員工取得500萬元內的獎酬股票，享租稅減免優惠。圖為台積電12吋廠員工作業情形。（台積電提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

立院昨三讀通過《產業創新條例》修正案。將來員工取得獎酬股票，只要持有股票且在公司工作2年以上，股票轉讓時可在「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者擇低計算課稅，但以500萬元以下為限，經濟部估計將有逾千人受惠。不過，工商界卻批完全弄錯方向，留才是要讓員工捨不得賣股，健全投資環境才是重點。

經濟部估計逾千人受惠

為提升留才能力，《產業創新條例》於2015年底就曾增訂條文，員工所獲分紅股票，5年內緩繳所得稅。但誘因不足，行政院再度修法。

昨天三讀通過條文規定，允員工分紅股票在500萬元以內，只要持有股票並繼續在公司工作滿2年者，轉讓時可按「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者擇低計算所得課稅。

工商協進會理事長林伯豐指出，通過是好事，但不應有500萬的限制，且最重要的是，政府應健全投資環境，包括供電穩定、電價合理等皆與企業競爭力息息相關，如果企業支持不下去，人才自然就留不住。

林伯豐籲健全投資環境

台積電發言人孫又文也指出，日前半導體協會向賴揆提出建言，當時賴揆即表示在推動《產創》修正案，如今三讀通過，表示業界的聲音政府有聽到。

不過，「對岸用升官、3至5倍薪水搶才，台灣的稅負減免，會有效果嗎？」另位科技大老直言，根本是弄錯方向，如公司有競爭力，股價後市可期，員工不會想賣股票。「真正留才是要讓員工捨不得賣股，願留下共同打拚。」

願景好員工就會留下來

但這位科技大老也說，除政府應協助企業改善投資環境外，企業本身也應自我檢討，通常存有員工遭嚴重挖角問題的企業，其實公司內部已有缺失存在，因只要企業具競爭力，即使薪水低一些，願景好，員工仍會選擇留下來。

根據經濟部資料顯示，適用《產創條例》過去緩繳措施的企業，在2016、2017年主要有電子、電子設備、IC設計、生技、批發零售、半導體、資通訊業等，受惠家數分別為10家與15家，各544人與595人，緩繳總額共10.12億。新制上路後可望增加稅收逾千萬元。

(中國時報)

中國新經濟 搶搭A股入摩列車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。